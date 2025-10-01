"Ъ" сообщил, что отвечавший за розницу зампред правления ВТБ Пахомов покинет группу

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Зампред правления ВТБ Александр Пахомов, с мая этого года отвечавший за розничный бизнес группы, покидает банк, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к ВТБ.

По их словам, топ-менеджер покидает группу с 1 октября.

Пахомов отвечал за розничный бизнес группы под кураторством первого зампреда ВТБ Ольги Скоробогатовой, которая пришла в ВТБ в начале апреля. Искать нового главу розницы на уровне зампреда правления в ВТБ не планируют, пишет "Коммерсант". Прямое оперативное руководство всем розничным бизнесом возьмет на себя Скоробогатова.

Пахомов до своего назначения в ВТБ возглавлял Почта банк с 2022 года. До этого работал на руководящих постах в банке "Открытие", где курировал розничный бизнес и региональную сеть. Входил в наблюдательный совет страховой компании "Росгосстрах", "Росгосстрах Банка", "Открытые цифровые решения", Бинбанка. До этого работал на руководящих позициях ВТБ 24.

ВТБ обслуживает более 26 млн активных розничных клиентов. Банк обслуживает клиентов во всех регионах России – как через офисную сеть, так и с помощью выездных менеджеров. В июне этого года ВТБ завершил юридическое присоединение РНКБ, а в следующем году планирует интеграцию Почта банка.

Скоробогатова покинула ЦБ в декабре 2024 года в связи с решением продолжить работу за его пределами. Она работала в Банке России с 2014 года, первым зампредом была назначена в сентябре 2017 года. В ЦБ она курировала работу четырех департаментов: национальной платежной системы, финансовых технологий, информационных технологий, а также операционного.