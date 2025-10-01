Поиск

Нефть Urals в сентябре подешевела на $0,3-0,6/б. в российских портах

В Индии и Китае подорожала на $0,3-0,5/б.

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Скидки на российскую нефть Urals в российских портах по итогам сентября выросли к уровню августа на $0,3-0,6 за баррель, скидка в индийских портах стала меньше на $0,47/барр., а премии в Китае выросли на $0,26 за баррель. Таковы данные Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Так, дисконты Urals FOB Primorsk к NSD (Североморский датированный) выросли с $12,54 по итогам августа до $12,88/барр. по итогам сентября, на FOB Novorossiysk дисконт подрос чуть выше – до $12,652/барр. в сентябре против $12,09/барр. в августе.

В сентябре цена эталонной котировки "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) снизилась к средней цене августа на $0,34 за баррель до $67,9/барр.

По данным Argus, дисконт для российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) по итогам сентября снизился к августу на $0,47/барр. до $2,336/барр.

Президент США Дональд Трамп 6 августа объявил о дополнительных пошлинах в отношении Индии за покупку российской нефти.

Дисконт на другой сорт российской нефти - ESPO, продаваемый из порта Козьмино на востоке страны, к сорту Dubai в сентябре составил $5,52 за баррель против $4,7 за баррель в августе (на $0,81 за баррель выше).

Премия Urals с поставкой в Китай (Urals DAP Shandong) к ICE Brent выросла до $2,05 за баррель по сравнению с $1,79/баррель в августе.

Исходя из этих данных, цена Urals для определения НДПИ в сентябре может составить $56,82/барр. по сравнению с $57,55 за баррель в августе.

Urals Brent нефть
Глава McLaren Racing заработал $50 млн благодаря победе в "Формуле-1"

Топливный союз предупредил о закрытии ряда частных АЗС из-за нерентабельности

Золото обновило рекорд на фоне шатдауна в США

Нефть Brent подорожала до $66,31 за баррель
