Фрукты и овощи в России за неделю подорожали на 0,2% впервые с конца апреля

Лидером по подорожанию с начала года остались яблоки - 9,8%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В России с 23 по 29 сентября цены на плодоовощную продукцию выросли на 0,2%, сообщил Росстат.

Последний раз в этом году их рост был отмечен в конце апреля.

В частности, цены на помидоры поднялись на 7,4%, но по сравнению с предыдущей неделей, когда помидоры подорожали на 10%, рост цен замедлился. Подорожание бананов ускорилось до 1,3% с 1,2% неделей ранее. Начали расти цены на свеклу - на 0,1% за неделю.

Росстат также сообщил, что цены на лук снизились на 2,2% (на 2,1% неделей ранее), огурцы - на 1,7% (на 0,7%), яблоки - на 1,5% (на 2,2%), морковь - на 1,3% (на 1,8%), картофель - на 0,5% (на 2,2%), капусту - на 0,3% (на 2,1%).

Лидером по росту цен с начала года остались яблоки - на 9,8%. Остальная продукция стала дешевле, чем в начале года: свекла - на 15,4%, лук - на 17,5%, морковь - на 2,5%, картофель - на 23,7%, капуста - на 30,6%, помидоры - на 30%, бананы - на 12,1%.

В 2024 год фрукты и овощи в стране подорожали на 22,1%.