Поиск

Фрукты и овощи в России за неделю подорожали на 0,2% впервые с конца апреля

Лидером по подорожанию с начала года остались яблоки - 9,8%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В России с 23 по 29 сентября цены на плодоовощную продукцию выросли на 0,2%, сообщил Росстат.

Последний раз в этом году их рост был отмечен в конце апреля.

В частности, цены на помидоры поднялись на 7,4%, но по сравнению с предыдущей неделей, когда помидоры подорожали на 10%, рост цен замедлился. Подорожание бананов ускорилось до 1,3% с 1,2% неделей ранее. Начали расти цены на свеклу - на 0,1% за неделю.

Росстат также сообщил, что цены на лук снизились на 2,2% (на 2,1% неделей ранее), огурцы - на 1,7% (на 0,7%), яблоки - на 1,5% (на 2,2%), морковь - на 1,3% (на 1,8%), картофель - на 0,5% (на 2,2%), капусту - на 0,3% (на 2,1%).

Лидером по росту цен с начала года остались яблоки - на 9,8%. Остальная продукция стала дешевле, чем в начале года: свекла - на 15,4%, лук - на 17,5%, морковь - на 2,5%, картофель - на 23,7%, капуста - на 30,6%, помидоры - на 30%, бананы - на 12,1%.

В 2024 год фрукты и овощи в стране подорожали на 22,1%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Администрация Трампа заморозила финансирование транспортных проектов в Нью-Йорке на $18 млрд

Российский ВВП в августе вырос на 0,4%, за январь-август рост составил 1%

Росстат сообщил о снижении безработицы в августе до 2,1%

Росстат сообщил о снижении безработицы в августе до 2,1%

Годовая инфляция в России к концу сентября замедлилась ближе к 8%

Росстат отметил ускорение роста цен на бензин с 23 по 29 сентября до 0,8% с 0,62%

Кабмин предложил отменить льготу по НДС для обслуживания банковских карт

Кабмин предложил отменить льготу по НДС для обслуживания банковских карт

ЦБ раскритиковал предложения "Газпрома" о продлении спецмер в корпоративном управлении

Новак заявил, что проблемы с топливом в ряде регионов решаются в ручном режиме

Новак заявил, что проблемы с топливом в ряде регионов решаются в ручном режиме

В ВСС ждут дискриминации лицензий медстраховщиков в случае изменения закона об ОМС

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7267 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });