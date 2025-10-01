Росстат сообщил о снижении безработицы в августе до 2,1%

Это новый исторический рекорд

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Безработица в России в августе 2025 года составила 2,1%, что соответствует новому историческому минимуму (за весь период наблюдений показателя с 1991 года), следует из материалов Росстата.

Предыдущий минимальный уровень безработицы в 2,2% был зафиксирован в мае 2025 года и удерживался на протяжении июня и июля.

Ранее с марта по апрель безработица в России равнялась 2,3%, в январе-феврале - 2,4%, с октября по декабрь прошлого года сохранялась на уровне 2,3%.

До этого, с июня по сентябрь 2024 года, показатель составлял 2,4%.

Общая численность безработных в России в августе 2025 года была равна 1 млн 592 тысячи человек, что на 58 тысяч меньше, чем в июле.