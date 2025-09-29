Wildberries-Russ может приобрести "Рив Гош"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Объединенная компания Wildberries-Russ (ООО "РВБ") может стать владельцем парфюмерно-косметической сети "Рив Гош", сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По информации издания, согласование условий заняло несколько дней, а договоренность о сделке уже достигнута.

26 сентября Wildberries и "Рив Гош" объявили о стратегическом партнерстве, по условиям которого магазины "Рив Гош" подключились к сервису Wildberries по самовывозу товаров, а также получили собственный раздел в каталоге парфюмерии и косметики маркетплейса.

Газета отмечает, что ранее переговоры о покупке "Рив Гош" (ООО "Аромалюкс") вели структуры "Севергрупп" Алексея Мордашова, но диалог застопорился; кроме того, "РВБ" предложила более выгодные условия сделки.

В 2024 году выручка "Аромалюкс", согласно бухотчету, выросла на 6,6% - до 37,5 млрд рублей, компания получила чистый убыток в 1,55 млрд рублей.

В пресс-службах Wildberries-Russ и "Рив Гош" на вопросы издания не ответили.