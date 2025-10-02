Соллерс начинает продажи пикапов Sollers ST9

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" начинает продажи полноприводных пикапов Sollers ST9, производство которых налажено в Ульяновске, сообщила компания.

Пикап оснащается современным двухлитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 224 л.с. экостандарта Евро-5 и автоматической восьмиступенчатой коробкой передач с гидротрансформатором.

Базовая комплектация Sollers ST9 включает в себя комплекс систем активной и пассивной безопасности: систему камер кругового обзора, четыре подушки безопасности, систему напоминания о непристегнутых ремнях безопасности, ABS+EBD, ESC, систему динамической стабилизации VDC, систему приоритета торможения BOS и датчики контроля давления в шинах TPMS.

Покупателям пикапов предлагаются две комплектации – Premium и Ultimate. Более "высокая" из них помимо прочих опций включает также электронную блокировку заднего дифференциала, электропривод сидения переднего пассажира, потолочные шторки безопасности и люк с электроприводом.

Габариты грузового отсека Sollers ST9 – 1520х1590х470 мм, пикап рассчитан на загрузку до 980 кг.

Заводская гарантия на Sollers ST9 составляет три года или 150 тыс. км пробега.

Модельный ряд выпускаемых "Соллерсом" в Ульяновске пикапов включает три модели – кроме Sollers ST9 в него также входят модели Sollers ST6 и Sollers ST8. Автомобили выпускаются в Ульяновске, основой для них служат модели китайского JAC.

ПАО "Соллерс" объединяет Ульяновский автозавод (выпускает модельный ряд "УАЗ"), а также предприятия, производящие коммерческие автомобили, автобусы и пикапы под брендом Sollers с использованием технологий JAC в Ульяновске, Татарстане и на Дальнем Востоке. В периметре группы также промплощадка Заволжского моторного завода (ЗМЗ, Нижегородская обл.), предприятие по производству механических коробок передач и ряд других дочерних компаний по выпуску компонентов.