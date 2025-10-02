Поиск

"Газпром" из-за холодов второй раз обновил рекорд суточных поставок газа по РФ для сентября

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Дальнейшее понижение температуры воздуха, зафиксированное в последний день сентября, заставило "Газпром" обеспечить новый рекордных объем поставок газа российским потребителям.

Согласно сообщению компании, обновлён исторический максимум суточных поставок газа в сентябре из Единой системы газоснабжения России. 30 сентября потребителям поставлен 1 млрд куб. м газа.

"Рост потребления газа связан с резким похолоданием и началом отопительного сезона во многих регионах страны", - отмечают в концерне.

Максимумы фиксируются второй день подряд. Предыдущий суточный рекорд установлен 29 сентября - 982,1 млн куб. м газа.

Температура воздуха, прежде всего в период отопительного сезона, является главным фактором, определяющим объемы потребления, а значит и добычи газа.

Единая система газоснабжения - сеть магистральных газопроводов "Газпрома", которая охватывает европейскую часть России и Сибирь до Алтая и Кузбасса. Восточнее газоснабжение пока представлено автономными газотранспортными системами, которое в перспективе планируется соединить с ЕСГ.

