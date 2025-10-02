Продажи легковых и легких коммерческих машин в РФ в сентябре остались на уровне июля-августа

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в сентябре 2025 года остался примерно на отметках июля и августа, снижение год к году составило чуть более 18%, свидетельствуют данные Минпромторга на основании регистраций ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС).

За прошлый месяц в РФ было реализовано 131 126 легковых автомобилей и LCV - на 18,3% меньше, чем в сентябре 2024 года и на 0,9% больше, чем в августе текущего. В том числе продажи легковых машин составили 122 059 шт. (-18% г/г и +0,4% м/м), легкой коммерческой техники - 9 067 шт. (-22,8% и +8,1% соответственно).

Исходя из данных Минпромторга, в III квартале авторынок вырос ко II кварталу на 27,4%, до 390 267 проданных легковых машин и LCV.

По итогам девяти месяцев 2025 года продажи снизились на 22,1%, до 965 732 шт. В частности, легковых машин с начала года было реализовано 890 275 шт. (-22,1%), LCV - 75 457 шт. (-21,2%).