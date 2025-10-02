Акционеры "Нанософт" утвердили выплату дивидендов за I полугодие в 1,2 руб. на акцию

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Нанософт" (разработчик инженерного ПО) на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов за I полугодие 2025 года в размере 1,2 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Всего на выплату дивидендов должно быть направлено 180 млн рублей.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, - 19 октября 2025 года.

Это будет вторая выплата дивидендов в истории компании после получения ею публичного статуса (компания была преобразована в ПАО в апреле текущего года). Летом текущего года "Нанософт" выплатил дивиденды по итогам 2024 года в размере 1,3 рубля на акцию (всего - 180,5 млн рублей).

Как сообщалось, весной текущего года "Нанософт" готовился к проведению IPO на Московской бирже. Для этого компания выпустила допэмиссию в объеме 37,5 млн акций номинальной стоимостью 0,02 рубля, которая зарегистрирована Банком России. Акции допэмиссии должны будут размещаться по открытой подписке. Само IPO компания до сих пор не провела, но находится в готовности к нему.

Выручка ПАО "Нанософт" по итогам I половины текущего года составила 1,7 млрд рублей против 1,28 млрд годом ранее. Чистая прибыль сохранилась на уровне I полугодия 2024 года – 643 млн рублей.

Выручка компании в 2024 году по МСФО составила 4,1 млрд рублей, показатель EBITDA – 1,8 млрд рублей, EBITDAC (скорр. EBITDA) – 1,6 млрд рублей, показатель скорректированной чистой прибыли NIC – 2 млрд рублей.

"Нанософт" – российский разработчик инженерного ПО. Изначально владельцем "Нанософт" являлся Игорь Ханин. В настоящее время акционерами компании являются 28 физических лиц (в том числе сотрудники "Нанософта") и ООО "Нанософт разработка". Последнее в конце прошлого года приобрело у акционеров "Нанософта" 6,2 млн акций ПАО за 776,9 млн рублей. Основными акционерами являются Ханин (46,79%) и Андрей Малыгин (5,44%).