Продажи бензинов на "Петербургской бирже" в сентябре снизились на 5%

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - На "Петербургской бирже" в сентябре объемы продаж нефтепродуктов составили 2,893 млн тонн, что на 1,4% меньше, чем годом ранее, по данным площадки.

При этом оборот в денежном выражении относительно сентября-2024 вырос на 5% - до 190,37 млрд рублей.

Бензинов продано 760 тысяч тонн, что на 5% меньше, чем в сентябре 2024-го. Продажи Аи-92 составили 441 тысячу тонн (-2,3%), Аи-95 - 315 тысяч тонн (-8%).

Дизельного топлива в уходящем месяце реализовано 1,532 млн тонн, что чуть больше чем на 3% превышает уровень продаж сентября 2024-го. При этом продажи основного вида - летнего - снизились на 11%, до 862,5 тыяч. тонн. Продажи по всем остальным видам выросли: межсезонного было реализовано 293 тысячи тонн (+28%), зимнего - 208 тысяч тонн (+28,3%), арктического - 169 тысяч тонн (+33,4%).

Продажи авиакеросина составили 145 тысяч тонн (-4,9% к сентябрю-2024), топочного мазута (включая крекинговый мазут) - 153 тысячи тонн (-4,9%), сжиженных углеводородных газов для бытовых нужд и автомобильного транспорта (СУГ) - 191 тысячу тонн (-1,3%).

Всего в январе-сентябре на "Петербургской бирже" было реализовано 27,67 млн тонн нефтепродуктов, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Оборот в денежном выражении увеличился на 3,2%, до 1,59 трлн рублей.

Продажи бензина в отчетном периоде снизились на 2,8%, до 7,74 млн тонн. В частности, объемы реализации Аи-92 снизились на 4,7%, до 4,47 млн тонн, Аи-95 выросли на 0,2%, до почти 3,21 млн тонн.

Дизельного топлива в январе-сентябре реализовано 14,4 млн тонн, что на 6% больше уровня продаж за аналогичный период прошлого года.

Продажи авиакеросина за девять месяцев составили 1,31 млн тонн (-2,2% к январю-сентябрю 2024-го), топочного мазута (включая крекинговый мазут) - 1,47 млн тонн (+0,4%), СУГ для бытовых нужд и автомобильного транспорта - чуть более 1,7 млн тонн (-7,1%).

В 2024 году объем реализации нефтепродуктов на "Петербургской бирже" вырос на 20%, до рекордных 37,19 млн тонн. Продажи дизтоплива увеличились на 27,5%, до 18,81 млн тонн; 92-го бензина - на 7,6%, до 6,47 млн тонн; 95-го - на 19,8%, до 4,35 млн тонн.

Аи-92 Аи-95 Петербургская биржа
