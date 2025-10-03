Поиск

Банки РФ в августе увеличили запасы драгметаллов еще на 0,6 т

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в банках РФ на начало сентября 2025 года оценивались в 507 млрд рублей, говорится в материалах Банка России.

Исходя из учетных цен, это 57,6 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.

Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за август запасы драгметаллов в банках в пересчете на золото подросли еще на 0,6 тонны (1%).

Запасы драгметаллов в банках - достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движения драгметаллов в другие дни. Тем не менее он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.

