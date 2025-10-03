Рубль в пятницу упал к юаню в рамках коррекции после роста в предыдущие сессии

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань уверенно вырос на Московской бирже по итогам пятницы. Рубль упал перед выходными днями и в рамках коррекции после сильного роста на "тонком" рынке, образовавшемся в предыдущие дни на фоне "золотой недели" каникул в Китае.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,49 руб., что на 17,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 88,84 копейки, до 81,8969 руб./$1, и повысил курс евро на 71,14 копейки, до 96,0525 руб./EUR1.

Давление на рубль также оказывают новости, что Банк России с 7 октября сократит продажу валюты по бюджетному правилу на 0,8 млрд руб. в день, до 9,54 млрд руб. с 10,34 млрд руб. в день.

Минфин РФ с 7 октября по 7 ноября планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 13,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 0,6 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 5 сентября по 6 октября Минфин продает валюту и золото на 31,5 млрд рублей, по 1,4 млрд рублей в день.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ во II полугодии 2025 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,94 млрд руб. в день (в I полугодии операции корректировались на продажи в размере 8,86 млрд руб.).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 7 октября по 7 ноября будет продавать валюту объемом 9,54 млрд руб. в день (с 5 сентября по 6 октября продажи составляют 10,34 млрд руб. в день).

Тенденции к устойчивому ослаблению рубля не наблюдается, он колеблется в нижней части диапазона последних двух лет, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Колебания, в том числе и сегодняшнего дня, происходят в том диапазоне, который наблюдается примерно с середины мая. Этот диапазон, условно говоря, чуть ниже 80 и до 84, если говорить про рубль-доллар, это находится в нижней части того диапазона, где курс находится последние два года. Поэтому говорить о каком-то изменении тренда, каком-то устойчивом ослаблении курса я бы сейчас точно не спешил", - сообщил он в эфире РБК.

Поступившие на настоящий момент данные пока не требуют значимого пересмотра июльского прогноза Банка России, сказал Заботкин.

"На текущий момент я не думаю, что те данные, которые поступили между июльским заседанием и сегодняшним днем, говорят о значимом изменении какого-то из параметров прогноза", - сообщил Заботкин.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 24 октября, оно будет опорным.

"Российский рубль укреплялся на протяжении недели, достигнув уровней начала сентября (11,3 руб. за юань) на фоне периода длинных выходных в Китае (1-8 октября), когда традиционно снижается активность китайских банков на российском валютном рынке, однако в пятницу вновь вернулся к уровню 11,5 руб. за юань. Минфин РФ сообщил, что с 7 октября сократит продажи валюты в рамках бюджетного правила (до 0,6 млрд руб. в день после 1,4 млрд руб. в день). С учетом этого чистые совокупные продажи валюты ЦБ РФ снизятся до 9,5 млрд руб. в день с текущих 10,3 млрд руб. в день, ввиду чего влияние на курс будет минимальным", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка Александр Камышанский.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок немного ускорили рост вечером в пятницу.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве составляет $64,65 за баррель, что на 0,84% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,91%, до $61,03за баррель.

Положительными для рынка факторами выступают поставки нефти из Ирака и спрос со стороны Китая, отмечает Trading Economics.

Поддержку нефтяным котировкам в пятницу также оказала информация о крупном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Калифорнии. Пожар удалось локализовать, однако данных о том, как он повлияет на объемы производства, пока нет. НПЗ, мощности переработки которого составляют 290 тыс. баррелей в сутки, является одним из крупнейших на западном побережье США.

Инвесторы также следят за ситуацией вокруг приостановки работы правительства США из-за проблем с финансированием.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 2 октября упала на 4 базисных пункта, до 16,76% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в пятницу опустилась также на 4 базисных пункта, до 17,24% годовых, версии на сроки три и шесть месяцев - на 3 базисных пункта, до 18,44% и 20,28% годовых сооветственно.