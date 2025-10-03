Поиск

Аффинажным заводам запретят принимать драгметаллы без подтверждения их происхождения

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, который запрещает aффинажным заводам прием на аффинаж партий драгоценных металлов при отсутствии подтверждения подлинности и легальности происхождения через государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК).

Документ (№1031196-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Поправка вносится в ст. 20 закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях".

"Аффинажные организации не принимают на аффинаж драгоценные металлы, если сведения о них в ГИИС ДМДК не позволяют обеспечить их прослеживаемость (учет) и подтвердить подлинность и легальность происхождения", - говорится в поправке. Исключение сделано для случаев, когда драгоценный металл не подлежит постановке на специальный учет и поступает от собственника или иного лица, владеющего им на законном основании.

В пояснительной записке отмечается, что проект разработан для совершенствования механизма проверки наличия лицензий на добычу драгоценных металлов и иных документов, подтверждающих легальность их происхождения.

Проверка партий драгоценных металлов будет проводиться через ГИИС ДМДК в порядке, который установит правительство РФ.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 г. Согласно пояснительной записке, срок вступления закона связан с необходимостью утвердить порядок проверки партий металлов через систему.

ГИИС ДМДК предназначена для оцифровки оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, а также обеспечения взаимодействия участников рынка, органов государственного контроля и надзора, а также иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Оператором системы является Минфин. Участники могут подключиться к системе, подав заявление в течение 30 дней после регистрации в ЕГРЮЛ или ЕГРИП с соответствующими видами деятельности. За непредставление информации в ГИИС ДМДК установлена административная ответственность в виде штрафа: в размере от 30 тыс. до 60 тыс. руб. для ИП; от 50 тыс. до 80 тыс. руб. - для компаний.

