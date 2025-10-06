Stellantis инвестирует в США в общей сложности $10 млрд

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Stellantis NV планирует инвестиции в США на общую сумму порядка $10 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В ближайшие недели Stellantis может анонсировать план новых вложений на сумму порядка $5 млрд в дополнение к аналогичной сумме, выделенной на инвестиции в США ранее в текущем году, отмечают источники агентства.

По их словам, эти средства в следующие несколько лет могут быть направлены на возобновление работы предприятий, наем сотрудников, а также разработку новых моделей.

Автопроизводитель сфокусирован на укреплении позиций бренда Jeep, а также рассматривает возможность новых инвестиций в бренд Dodge и даже в Chrysler в долгосрочной перспективе, говорят источники.

Они подчеркивают, что обсуждение этого вопроса продолжается, и как суммы, так и планируемые проекты в США могут измениться.

С начала 2025 года капитализация Stellantis снизилась на 27%.