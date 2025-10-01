Stellantis и Mistral AI ускорят внедрение ИИ в операции автопроизводителя

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Европейский автоконцерн Stellantis и французский ИИ-стартап Mistral AI расширяют партнерство с целью ускорения внедрения искусственного интеллекта в операции автопроизводителя, говорится в сообщении последнего.

На протяжении последних 1,5 лет две компании работали над продвинутыми ИИ-решениями и интеграцией моделей Mistral в различные сценарии использования, включая ИИ-ассистента для автомобилистов, а также бизнес-процессы.

Теперь партнеры переходят от пилотной фазы сотрудничества к формированию стратегического альянса, в рамках которого генеративный (создающий контент - ИФ) ИИ будет встраиваться непосредственно в основную деятельность Stellantis с целью повышения ее эффективности, гибкости и улучшения клиентского обслуживания.

Компании создадут две команды, одна из которых сосредоточится на разработке ИИ-решений для непосредственного внедрения в бизнес-процессы автопроизводителя, другая - на масштабировании внедрения ИИ, включая ускорение перехода от прототипов к производству и реализацию новых сценариев использования.