Минэкономразвития предложило упростить гражданам использование денег при реструктуризации долгов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Граждане, проходящие процедуру реструктуризации долгов в банкротстве, смогут беспрепятственно тратить с любых счетов деньги, защищенные законом от взыскания, разрешения от финансового управляющего требоваться не будет, соответствующий законопроект разрабатывает Минэкономразвития.

Поправки в статью 213.11 закона о несостоятельности опубликованы для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По действующим правилам при проведении реструктуризации долгов гражданин вправе без согласия финансового управляющего распоряжаться только средствами со своего специального банковского счета, который открывается в ходе судебной процедуры банкротства. По общему правилу ежемесячно сумма трат ограничена 50 тыс. руб., но суд может ее увеличить. Для использования средств на иных счетах и вкладах должник должен предварительно получить письменное согласие финансового управляющего, исключений из этого правила не предусмотрено.

Минэкономразвития предлагает разрешить должникам беспрепятственно распоряжаться средствами, на которые нельзя обратить взыскание по закону "Об исполнительном производстве". В частности, иммунитетом обладают выплаты в связи с возмещением вреда здоровью, в связи со смертью кормильца, алименты, пособия на детей и беременным женщинам, различные государственные компенсации и так далее.

Предполагается, что изменения вступят в силу со дня публикации закона.