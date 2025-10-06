РФ забрала во временное управление еще один актив американской Silgan

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Еще один российский актив производителя металлической упаковки для пищевых продуктов Silgan Holdings – ООО "Вонорус" (Московская область, Ступино) – передан во временное управление Росимуществу.

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в понедельник.

Согласно документу, в управление Росимуществу передано 100% уставного капитала компании. До изменений единственным владельцем компании являлась Silgan Metal Packaging Mitterdorf GmbH (Австрия).

"Вонорус", согласно отчету компании за прошлый год, занимается сдачей в аренду складских помещений в городе Ступино. В активе два здания. Выручка компании в 2024 году составила 29,6 млн рублей. Чистый убыток составил 56,1 млн рублей и был вызван приостановкой работы основного арендатора компании – ООО "Силган Метал Пэкаджинг Ступино", поясняется в отчете.

Российские активы американской Silgan Holdings - ООО "Силган Метал Пэкаджинг Ступино" (Московская область) и ООО "Силган Метал Пэкаджинг Энем" (Адыгея) - были переданы во временное государственное управление 11 июля 2024 года согласно указу президента РФ Владимира Путина.

Решение о передаче этих компаний Росимуществу было принято в целях восстановления и стабильного функционирования производства, сохранения рабочих мест и накопленных компетенций по выпуску упаковки для консервации продуктов питания, так как "фактическое бездействие и неучастие в операционной деятельности предприятий собственника - резидента недружественных стран - привело к приостановке производственной деятельности", сообщала пресс-служба главы Адыгеи.

С 10 апреля 2025 года российскими активами Silgan Holdings управляет ООО "Энго" (Москва), 99% долей в котором владеет АО "Корпорация развития Республики Адыгея", 1% - администрация Тахтамукайского района Адыгеи.

По информации пресс-службы главы Адыгеи, привлечение к управлению предприятиями АО "Корпорация развития Республики Адыгея" обусловлено тем, что работа заводов "является неотъемлемой частью региональных цепочек кооперации по производству продуктов питания".

Согласно отчетности обоих российских заводов Silgan, в 2022 году объем их бизнеса стал сокращаться (совокупная выручка упала до 3,6 млрд рублей с 4,3 млрд рублей в 2021 году), а в 2023 году эти предприятия, исходя из финпоказателей, активной деятельности по сути не вели. По итогам 2024 года завод в Ступино получил символическую выручку - 1 млн рублей при чистом убытке в 256,8 млн рублей. Адыгейский завод в прошлом году не осуществлял деятельность, поэтому финпоказатели равны нулю. При этом по итогам 2023 года компания получила 975,533 тыс. рублей выручки, 127,755 тыс. рублей чистого убытка.

Согласно отчетности американской Silgan Holdings за 2024 год, в связи с российско-украинским конфликтом компания закрыла в начале 2023 года два предприятия по производству металлических контейнеров в России, что привело к сокращению чистых продаж в сегменте металлических контейнеров на $54,3 млн в 2023 году по сравнению с 2022 годом.