Россети ввели ПС "Победа" в Сочи для электроснабжения строящегося обхода Адлера

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - АО "Россети Кубань" ввело в эксплуатацию в Сочи подстанцию 110 кВ "Победа", сообщила пресс-служба энергокомпании.

В церемонии запуска объекта в понедельник приняли участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, глава группы "Россети" Андрей Рюмин, исполняющий обязанности замгубернатора Краснодарского края Евгений Пергун и председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

По словам Хуснуллина, транспортная и энергетическая инфраструктура играет важнейшую роль в развитии туристической отрасли страны. Ключевым проектом здесь является строительство новой скоростной трассы Джубга-Сочи.

"Частью этой перспективной магистрали станет обход Адлера. Дорога позволит значительно сократить время в пути от центра Сочи до аэропорта Адлера и курортов Красной Поляны, улучшит транспортную ситуацию Краснодарского края и станет драйвером экономического развития региона. Больше половины маршрута на обходе будет проходить по тоннелю, строительство которого требует особых подготовительных и производственных процессов. Новая подстанция будет снабжать электроэнергией как весь комплекс работ по возведению тоннельных сооружений, так и использоваться в дальнейшей эксплуатации дороги", - сказал Хуснуллин.

Согласно сообщению, ПС "Победа" работает в полностью автоматическом режиме, без персонала.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе компании "Россети Кубань", строительство подстанции "Победа" стартовало в 2024 году. Установленная мощность энергообъекта - 40 МВА: на подстанции установлены два трансформатора по 20 МВА каждый.

Энергообъект построен в рамках договора технологического присоединения объектов ГК "Автодор".

Скоростная платная автотрасса от Джубги до Сочи, строительство которой обсуждается уже длительное время, планируется как дублер существующей бесплатной 170-километровой дороги Джубга-Сочи (А-147). Строительство трассы предполагается разбить на девять этапов, включая уже строящийся восьмикилометровый платный обход Адлера, стоимость которого госкомпания оценивает в 73,5 млрд рублей федеральных бюджетных средств.

Существующая дорога Джубга-Сочи является единственным автомобильным маршрутом, соединяющим Сочи с другими регионами России. Пиковая интенсивность трафика на отдельных участках М-4 в летний период достигает 100 тыс. автомобилей в сутки.

Стоимость всего капиталоемкого проекта Джубга-Сочи с учетом сложной геологии Хуснуллин в конце 2021 года оценивал на уровне 1,4 трлн рублей.

"Россети Кубань" объединяет 11 электросетевых предприятий: Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские и Усть-Лабинские сети. Общая протяженность линий электропередачи - 93 тыс. км. Компания управляет 744 подстанциями 35 кВ и выше общей трансформаторной мощностью 11,4 тыс. МВА.

"Россети Кубань" отвечают за транспортировку электроэнергии по сетям 110-220 кВ и ниже на территории Краснодарского края, Адыгеи и федеральной территории "Сириус". В настоящее время компания находится в процессе присоединения к ПАО "Россети Юг".

