Денежная масса в РФ в сентябре сократилась на 0,2%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в сентябре 2025 года, по предварительной оценке, сократилась на 0,2%, до 121,3 трлн рублей, после роста в августе на 1,3%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

При этом годовой темп прироста денежной массы на 1 октября снизился до 12,7% с 14,4% на 1 сентября.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки в сентябре увеличилась на 0,8% после роста на 1,4% в августе. Годовой темп ее прироста на 1 октября замедлился до 12,4% с 12,9% на 1 сентября.

Количество наличных денег в обращении (М0) в сентябре увеличилось на 0,7% после роста в августе на 1,3%. В годовом сопоставлении на 1 октября объем наличных вырос на 2,8% после роста на 2,1% на 1 сентября.

Депозиты домашних хозяйств в рублях продолжают вносить основной вклад в годовой темп прироста широкой денежной массы (на 1 октября - 8,9 процентного пункта (п.п.) из 12,4%). Вклад рублевых депозитов организаций в годовой темп прироста М2Х составил 2,1 п.п.

Темп прироста срочных рублевых депозитов в сентябре замедлился до 0,1% после 0,3% в августе. В годовом сопоставлении темп прироста срочных рублевых депозитов продолжил снижаться, оставаясь при этом на высоком уровне (27,8% на 1 октября).

Доля срочных рублевых депозитов в общем объеме рублевых депозитов населения остается высокой (более 70%).

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.