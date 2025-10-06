Поиск

Денежная масса в РФ в сентябре сократилась на 0,2%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в сентябре 2025 года, по предварительной оценке, сократилась на 0,2%, до 121,3 трлн рублей, после роста в августе на 1,3%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

При этом годовой темп прироста денежной массы на 1 октября снизился до 12,7% с 14,4% на 1 сентября.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки в сентябре увеличилась на 0,8% после роста на 1,4% в августе. Годовой темп ее прироста на 1 октября замедлился до 12,4% с 12,9% на 1 сентября.

Количество наличных денег в обращении (М0) в сентябре увеличилось на 0,7% после роста в августе на 1,3%. В годовом сопоставлении на 1 октября объем наличных вырос на 2,8% после роста на 2,1% на 1 сентября.

Депозиты домашних хозяйств в рублях продолжают вносить основной вклад в годовой темп прироста широкой денежной массы (на 1 октября - 8,9 процентного пункта (п.п.) из 12,4%). Вклад рублевых депозитов организаций в годовой темп прироста М2Х составил 2,1 п.п.

Темп прироста срочных рублевых депозитов в сентябре замедлился до 0,1% после 0,3% в августе. В годовом сопоставлении темп прироста срочных рублевых депозитов продолжил снижаться, оставаясь при этом на высоком уровне (27,8% на 1 октября).

Доля срочных рублевых депозитов в общем объеме рублевых депозитов населения остается высокой (более 70%).

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новое дело Михаила Абызова связано с хищением средств "Российской венчурной компании"

Новое дело Михаила Абызова связано с хищением средств "Российской венчурной компании"

Дмитрий Патрушев заявил о сокращении экспорта зерна из РФ из-за низких цен

Дмитрий Патрушев заявил о сокращении экспорта зерна из РФ из-за низких цен

В ЦБ от бюджетной конфигурации на трехлетку ждут возврата к умеренным ставкам

Матвиенко предложила обязать трудоспособных безработных платить ежегодные взносы за ОМС

Матвиенко предложила обязать трудоспособных безработных платить ежегодные взносы за ОМС
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7301 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2418 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20251 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });