ГК "Эльга" вызвалась построить в Якутии Канкунскую ГЭС мощностью 1 ГВт

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - ГК "Эльга" выступила с инициативой построить Канкунскую ГЭС в Якутии мощностью 1 ГВт, сообщила пресс-служба вице-премьера Юрия Трутнева после заседания Дальневосточного федерального округа с участием глав регионов.

"Этот проект разрабатывался еще с советских времен. В силу разных причин станция не была построена, а сейчас компания "Эльга" выступила с инициативой за счет частных инвестиций в достаточно сжатые сроки построить объект мощностью 1 ГВт", - прокомментировал глава Якутии Айсен Николаев.

Генсхема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года предполагает строительство пяти ГЭС на Дальнем Востоке, в частности, Канкунской ГЭС в Якутии на 1 ГВт с началом ввода в 2036 года.

В 2010-х строительство Канкунской ГЭС рассматривала "РусГидро". ГЭС могла стать частью обсуждавшегося тогда энергомоста "Россия-Япония".

Компания "Эльга" разрабатывает одно из самых больших в мире месторождений коксующегося угля с запасами свыше 2,2 млрд тонн - Эльгинское угольное месторождение в Якутии. Непосредственным владельцем лицензии на это месторождение выступает компания "Эльгауголь" (находится под управлением "Эльги").