"ФосАгро" ждет сохранения высоких цен на фосфорные удобрения в 2026 году

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - "ФосАгро" ждет, что цены на фосфорные удобрения останутся высокими в 2026 году с учетом низкого уровня переходящих запасов на основных рынках и отсутствия нового предложения, заявил начальник отдела по связям с инвесторами компании Андрей Серов на инвестфоруме "Россия зовет! Екатеринбург".

"Мы видели существенный рост цен в течение этого года. Мировые котировки в середине года достигали на FOB Балтика $780-800 за тонну DAP/MAP. Сейчас мы видим небольшую сезонную коррекцию", - сказал он.

"Наш базовый прогноз предусматривает, что цены в следующем году останутся высокими. Возможна какая-то коррекция со средних уровней этого года, поскольку все-таки мы видим достаточно сильный рост до исторических значений выше среднего уровня. Но мы думаем, что в следующем году отсутствие нового предложения и невысокий уровень переходящих запасов на основных рынках будут побуждать импортеров делать закупки. И в принципе мы можем увидеть достаточно высокий уровень средних цен на следующий год", - отметил он.

Серов пояснил, что рост стоимости удобрений во многом был вызван отсутствием поставок из Китая в первой половине года. "Обычно эти ограничения (экспорта удобрений из Китая - ИФ) снимаются в марте-апреле, а в этом году практически до июня держались ограничения. Поэтому в течение большей части года предложение со стороны Китая было менее значительным, чем обычно. И, соответственно, это позволяет видеть более высокие нетбэки на индийском рынке, потому что в регионе удобрений недостаточно, и также в целом оказывает меньшее давление на глобальные цены на удобрения", - сказал он.

"Другим важным фактором является уровень запасов на основных рынках сбыта. Опять же возвращаясь к Индии, где в течение этого года уровень запасов был существенно ниже их обычного уровня. И этот низкий уровень запасов побуждал правительство принимать активные решения по субсидиям и фермеров закупать, чтобы восстановить запасы и поддерживать их на минимально необходимых уровнях. Также отсутствие нового предложения на рынке ограничивает конечных потребителей в выборе поставщиков, и они готовы принимать более высокие цены", - добавил Серов.

Цены на фосфорные удобрения выросли примерно на 30% с начала года. По мнению аналитиков БКС, в дальнейшем они будут постепенно снижаться до уровня порядка $650 за тонну.

Аналитики "Эйлер" также видят риски коррекции цен на DAP "по мере сезонного снижения спроса в октябре-ноябре, а также в случае ослабления Китаем экспортных ограничений". Сейчас, по их мнению, котировки DAP находятся выше фундаментально обоснованных уровней в $600-615 за тонну.