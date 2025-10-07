ЦБ разрешит финансовым организациям не раскрывать информацию на индивидуальной основе с 2026 года

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который предлагает продлить до 31 декабря 2026 г. действие ряда временных полномочий Банка России на финансовом рынке. Документ также предусматривает, что регулятор сможет определять перечень информации, которую отдельные банки, некредитные финансовые организации, профучастники и участники платежной системы вправе не раскрывать или не предоставлять на индивидуальной основе.

Документ (№1034179-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, до 31 декабря 2025 г. совет директоров Банка России может определять, какую информацию банки, некредитные финансовые организации и участники национальной платежной системы вправе не раскрывать или не предоставлять. Также ЦБ вправе устанавливать, какие данные не подлежат опубликованию на его официальном сайте. Законопроект уточняет, что решения совета директоров Банка России о нераскрытии информации могут приниматься не только в отношении всех участников финансового рынка, но и на индивидуальной основе. "После слов "вправе не раскрывать и (или) не предоставлять" дополнить словами " в том числе на индивидуальной основе", - говорится в поправке.

"Исходя из опыта правоприменения в целях гибкого реагирования на изменяющиеся условия законопроектом полномочия совета директоров Банка России по определению перечня чувствительной информации поднадзорных организаций дополняются возможностью определять такие перечни на индивидуальный основе", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект также продлевает до 31 декабря 2026 г. действие норм о том, что российским страховщикам запрещено работать со страховыми, перестраховочными компаниями и брокерами из недружественных стран и их "дочками". Исключение - сделки, связанные с экспортом продовольствия и удобрений. Разрешение на иные сделки может выдать Банк России.

Совет директоров Банка России вправе: определять, какие обязательства страховщиков не передаются в национальную перестраховочную компанию, уточнять перечень данных аудиторских организаций, которые допускается не раскрывать.

Согласно действующему законодательству, ЦБ по согласованию с Росфинмониторингом до 31 декабря 2025 г. определяет, кто может пользоваться платформой цифрового рубля, какие операции разрешены и каковы их предельные суммы. Законопроект продлевает эту норму до 31 августа 2026 г.

"Оценка опыта реализации указанных специальных полномочий Банка России и специальных требований показала, что указанные полномочия и требования являются оптимальными, позволяющими оперативно реагировать на негативные изменения", - говорится в заключении комитета, где также отмечается отсутствие положительной динамики в развитии внешнеполитической ситуации и связанные с этим санкционные риски.