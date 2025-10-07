Поиск

ЦБ разрешит финансовым организациям не раскрывать информацию на индивидуальной основе с 2026 года

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который предлагает продлить до 31 декабря 2026 г. действие ряда временных полномочий Банка России на финансовом рынке. Документ также предусматривает, что регулятор сможет определять перечень информации, которую отдельные банки, некредитные финансовые организации, профучастники и участники платежной системы вправе не раскрывать или не предоставлять на индивидуальной основе.

Документ (№1034179-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, до 31 декабря 2025 г. совет директоров Банка России может определять, какую информацию банки, некредитные финансовые организации и участники национальной платежной системы вправе не раскрывать или не предоставлять. Также ЦБ вправе устанавливать, какие данные не подлежат опубликованию на его официальном сайте. Законопроект уточняет, что решения совета директоров Банка России о нераскрытии информации могут приниматься не только в отношении всех участников финансового рынка, но и на индивидуальной основе. "После слов "вправе не раскрывать и (или) не предоставлять" дополнить словами " в том числе на индивидуальной основе", - говорится в поправке.

"Исходя из опыта правоприменения в целях гибкого реагирования на изменяющиеся условия законопроектом полномочия совета директоров Банка России по определению перечня чувствительной информации поднадзорных организаций дополняются возможностью определять такие перечни на индивидуальный основе", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект также продлевает до 31 декабря 2026 г. действие норм о том, что российским страховщикам запрещено работать со страховыми, перестраховочными компаниями и брокерами из недружественных стран и их "дочками". Исключение - сделки, связанные с экспортом продовольствия и удобрений. Разрешение на иные сделки может выдать Банк России.

Совет директоров Банка России вправе: определять, какие обязательства страховщиков не передаются в национальную перестраховочную компанию, уточнять перечень данных аудиторских организаций, которые допускается не раскрывать.

Согласно действующему законодательству, ЦБ по согласованию с Росфинмониторингом до 31 декабря 2025 г. определяет, кто может пользоваться платформой цифрового рубля, какие операции разрешены и каковы их предельные суммы. Законопроект продлевает эту норму до 31 августа 2026 г.

"Оценка опыта реализации указанных специальных полномочий Банка России и специальных требований показала, что указанные полномочия и требования являются оптимальными, позволяющими оперативно реагировать на негативные изменения", - говорится в заключении комитета, где также отмечается отсутствие положительной динамики в развитии внешнеполитической ситуации и связанные с этим санкционные риски.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Энергокомпании планируют инвестировать $50 млрд в трубопроводы в США за 5 лет

"Системный оператор" прогнозирует новые энергодефициты в Сибири и Дагестане

"Системный оператор" прогнозирует новые энергодефициты в Сибири и Дагестане

МЭА резко ухудшило прогноз роста ВИЭ-мощностей в США на период до 2030 года

МЭА резко ухудшило прогноз роста ВИЭ-мощностей в США на период до 2030 года

ЦБ РФ включил банк "ДОМ.РФ" в список системно значимых кредитных организаций

Минфин ждет стабилизации финансового положения "Росгеологии" к 2028 году

Цинк подорожал до максимума с конца 2024 года

Благосостояние 1% самых богатых американцев достигло рекорда во II квартале

Цена золота впервые превысила $4000 за унцию

Цена золота впервые превысила $4000 за унцию
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7309 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2419 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });