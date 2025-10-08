Комитет Госдумы предложил уточнить порядок регистрации ипотеки при выпуске ЦФА

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку направил в правительство проект федерального закона, подготовленный при участии Ассоциации ФинТех, который устанавливает порядок регистрации ипотеки, обеспечивающей цифровые финансовые активы (ЦФА), рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы.

Собеседник агентства напомнил, что сейчас закон "О цифровых финансовых активах" допускает, что обязательства по ЦФА могут быть обеспечены залогом, в том числе ипотекой, но нет процедуры регистрации такой ипотеки в Росреестре. В результате ЦФА-инструменты не могут быть реально обеспечены недвижимостью, потому что невозможно провести регистрацию залога.

Согласно законопроекту, оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, будет обязан присваивать каждому выпуску уникальный идентификационный номер. Банк России получит право устанавливать требования к этому номеру и порядку его присвоения.

Документ также вводит отдельную статью, определяющую порядок выпуска и обращения ЦФА, обеспеченных залогом имущества, в том числе ипотекой. Предусматривается, что договор залога считается заключенным с момента зачисления таких ЦФА первому владельцу. Если обеспечение представляет собой недвижимость, ее государственная регистрация будет проводиться на основании решения о выпуске ЦФА, без заключения отдельного договора ипотеки.

"Для государственной регистрации ипотеки вместо договора залога недвижимого имущества (ипотеки) и его копии, а также документа, подтверждающего возникновение обеспеченного ипотекой обязательства, представляется подписанное и (или) заверенное в соответствии с требованиями настоящего федерального закона (о ЦФА - ИФ) решение о выпуске цифровых финансовых активов в электронной форме", - говорится в тексте законопроекта.

При регистрации в ЕГРН указывается уникальный номер выпуска ЦФА, наименование оператора системы и отметка о том, что залогодержателями являются владельцы этих активов.

До регистрации ипотеки сделки с такими ЦФА будут запрещены. Владельцы ЦФА, относящихся к одному выпуску, признаются созалогодержателями и делят средства от реализации заложенного имущества пропорционально своим требованиям. Ипотека погашается по заявлению залогодателя после исполнения обеспеченных обязательств.

При необходимости нотариальной формы договора ипотеки она будет считаться соблюденной, если нотариально удостоверено решение о выпуске ЦФА.

"Введение механизма регистрации ипотеки, обеспечивающей ЦФА, повысит защищенность прав инвесторов, что будет способствовать увеличению доверия к таким инструментам. Это, в свою очередь, создаст дополнительные возможности для привлечения финансирования и расширения сферы применения цифровых финансовых активов в экономике", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования.