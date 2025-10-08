Поиск

Китай добавит 11 хранилищ для резервов нефти в 2025-2026 годах

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Китай добавит одиннадцать хранилищ для резервных запасов нефти в этом и следующем году, судя по данным открытых источников, изученных агентством Reuters.

Общая вместимость этих хранилищ составляет 26,8 млн кубометров, или около 169 млн баррелей, что эквивалентно двухнедельному объему импорта нефти в Китай. Три из них расположены в глубине страны (на севере провинции Шэньси и юго-западе провинции Юньнань), остальные - на восточном и южном побережьях.

Для сравнения, Китай увеличил резервные хранилища на 180-190 млн баррелей в период с 2020 года по 2024 год, по оценкам аналитических компаний Vortexa и Kpler.

По сообщениям государственных СМИ и интернет-сайтов компаний, большинство новых хранилищ в КНР позиционируются правительством и компаниями как "коммерческие резервы". Однако, по словам отраслевых экспертов, поскольку резервуары строятся госкомпаниями, закупающими нефть в резервы, эти объекты служат государственными резервами на случай чрезвычайной ситуации, пишет агентство.

Китай - крупнейший в мире покупатель нефти.

