Поиск

"Интер РАО" начала строительство на Харанорской ГРЭС двух энергоблоков общей мощностью 460 МВт

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" начало строительство на Харанорской ГРЭС в Забайкальском крае двух энергоблоков общей мощностью 460 МВт, сообщила компания.

Инвестиции в проект составят порядка 172 млрд руб., приводятся в публикации слова гендиректора компании Сергея Дрегваля.

Энергоблоки будут построены на основе паросиловых установок с использованием российского оборудования: паровые турбины – АО "Уральский турбинный завод", генераторы – НПО "ЭЛСИБ", паровые котлы – ООО "Интер РАО - Инжиниринг", отметили в "Интер РАО".

Начало поставки мощности на оптовый рынок запланировано на середину 2029 г., говорится в сообщении.

Харанорская ГРЭС была введена в эксплуатацию в 1995 году. Станция состоит из трех энергоблоков общей мощностью 665 МВт. Основное топливо – уголь.

"Интер РАО" получила возможность построить новые энергоблоки на Харанорской ГРЭС по результатам прошедшего в августе 2024 года конкурсного отбора проектов новой генерации в Сибири. По условиям конкурса, гарантированная доходность проекта составит 14% за счет платежей энергорынка.

Основным акционером "Интер РАО" на конец марта 2024 года являлся "Роснефтегаз" (27,63%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 года принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.

Интер РАО Харанорская ГРЭС Забайкальский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Мосбиржа" с 27 октября начнет рассчитывать индекс Ethereum

"Мосбиржа" с 27 октября начнет рассчитывать индекс Ethereum

Сбербанк за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 6,4% до 1,27 трлн рублей

Сбербанк за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 6,4% до 1,27 трлн рублей

Интернет-магазины смогут принимать оплату с помощью платежных сервисов Wildberries-Russ

Интернет-магазины смогут принимать оплату с помощью платежных сервисов Wildberries-Russ

Ozon готовит к запуску продукты в сфере автострахования

Ozon готовит к запуску продукты в сфере автострахования

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в среду обновили рекорды

У ЦБ пока нет данных о количестве банковских карт у каждого россиянина

У ЦБ пока нет данных о количестве банковских карт у каждого россиянина

Минфин заметил создание регионами искусственных источников финансирования дефицита бюджета

Минэнерго отметило, что в регионах рост цен на частных АЗС выше, чем на АЗС производителей

Валютные резервы Китая в сентябре выросли на 0,5% - до максимума за 10 лет

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7327 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2434 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20253 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });