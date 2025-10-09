"Интер РАО" начала строительство на Харанорской ГРЭС двух энергоблоков общей мощностью 460 МВт

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" начало строительство на Харанорской ГРЭС в Забайкальском крае двух энергоблоков общей мощностью 460 МВт, сообщила компания.

Инвестиции в проект составят порядка 172 млрд руб., приводятся в публикации слова гендиректора компании Сергея Дрегваля.

Энергоблоки будут построены на основе паросиловых установок с использованием российского оборудования: паровые турбины – АО "Уральский турбинный завод", генераторы – НПО "ЭЛСИБ", паровые котлы – ООО "Интер РАО - Инжиниринг", отметили в "Интер РАО".

Начало поставки мощности на оптовый рынок запланировано на середину 2029 г., говорится в сообщении.

Харанорская ГРЭС была введена в эксплуатацию в 1995 году. Станция состоит из трех энергоблоков общей мощностью 665 МВт. Основное топливо – уголь.

"Интер РАО" получила возможность построить новые энергоблоки на Харанорской ГРЭС по результатам прошедшего в августе 2024 года конкурсного отбора проектов новой генерации в Сибири. По условиям конкурса, гарантированная доходность проекта составит 14% за счет платежей энергорынка.

Основным акционером "Интер РАО" на конец марта 2024 года являлся "Роснефтегаз" (27,63%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 года принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.