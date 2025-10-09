Минсельхоз ожидает, что Россия в 2025 г. по сбору масличных "коснется" рекорда

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - РФ в этом году может собрать рекордный урожай масличных культур, прогнозирует Минсельхоз.

"По масличным культурам думаем, что мы "коснемся" планки рекордной, может быть даже превысим", - заявил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин на заседании оперштаба в рамках агровыставки "Золотая осень-2025" в четверг в Москве.

По его словам, по таким культурам, как рапс и соя, "ожидаем существенных прибавок". "Уровень производства подсолнечника мы считаем достаточным", - сказал он.

Согласно его презентации, сбор подсолнечника в РФ в этом году прогнозируется несколько ниже прошлогоднего - 17,5 млн тонн против 18,3 млн тонн в прошлом году. В то же время урожай сои может вырасти до 7,8 млн тонн с 7,1 млн тонн, рапса - до 5,4 млн тонн с 4,7 млн тонн.

"По кукурузе мы в целом ожидаем уровень прошлого года. Посмотрим, как будет уборка. Понятно, что на юге у нас ситуация существенно тяжелее. В центре гораздо лучше, чем в прошлом году, - сказал Разин. - Но много площадей еще к уборке, поэтому, как говорится, итоги окончательно подведем после завершения уборочной кампании".

Согласно презентации, сбор кукурузы в РФ в этом году может составить 14 млн тонн (14,1 млн тонн в 2024 году).

Кроме того, по оценке Минсельхоза, сбор зернобобовых культур может быть на уровне 7,1 млн тонн против 5,5 млн тонн в 2024 году, ячменя - 18,5 млн тонн против 17,3 млн тонн соответственно.

"Если говорить по картофелю, сахарной свекле, овощам и ягодам, то здесь ситуация в целом складывается пока неплохо. Ожидаем увеличения объемов производства относительно прошлого года во всех этих направлениях. Понятно, что уборка у нас еще не везде завершилась", - подчеркнул замминистра.

Согласно его презентации, сбор сахарной свеклы прогнозируется в объеме 48,1 млн тонн против 45,1 млн тонн в 2024 году. В организованном секторе сбор картофеля может составить 7,6 млн тонн против 7,3 млн тонн, плодов и ягод - 2,1 млн тонн против 1,9 млн тонн, овощей - 7,6 млн тонн (на уровне прошлого года).