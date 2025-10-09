Поиск

Пакистан рассчитывает на помощь "Газпрома" в разработке месторождений

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Пакистан надеется на помощь "Газпрома" в разработке нефтегазовых месторождений как на суше, так и на шельфе, сообщил министр нефти и газа страны Али Первез Малик yf пленарной сессии Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2025).

"Премьер-министр (Шахбаз - ИФ) Шариф и все правительство взяли на себя обязательство провести реформы, которые обеспечат бОльшую устойчивость нашему газовому рынку, совместно с нашими друзьями, такими как Россия, и моим братом (обращаясь к главе "Газпрома" Алексею Миллеру - ИФ), который абсолютно прав. Мы с нетерпением ждем его визита в Пакистан, чтобы помочь нам в развитии возможностей реализации потенциала разведки (газа - ИФ) на суше и на шельфе страны", - сказал он.

Малик отметил, что Пакистан - недоисследованный рынок в части углеводородов. По его словам, сейчас инвестиций в upstream недостаточно, и поэтому страна вынуждена импортировать газ из многих стран. "Это значительный вызов для правительства. (...) Под угрозу ставится устойчивость газового сектора и энергобезопасность", - добавил он.

Министр подчеркнул, что еще одна задача руководства страны - сделать экспорт газа более гибким, уйти от долгосрочных контрактов по схеме take-or-pay: "В Пакистане четыре сезона: здесь бывает очень жарко, а зимой температура опускается ниже нуля. Поэтому нам нужна гибкость в поставках".

Малик также напомнил, что в Пакистане - одна из самых длинных сетей газопроводов, около 200 тыс. км, а газ для домохозяйств субсидирует государство. "Но эти субсидии накладываются на цены в других секторах, что препятствует более широкому использованию газа как топлива. Поэтому мы пытаемся добиться дерегулирования, исключить перекрестное субсидирование", - сказал он.

8 октября на полях ПМГФ-2025 "Газпром" и пакистанская Oil and Gas Development Co. подписали меморандум о взаимопонимании.

