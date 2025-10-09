Дефицит бюджета РФ за 9 месяцев составил 3,8 трлн руб., сентябрь был профицитным

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-сентябре 2025 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом 3,787 трлн рублей, или 1,7% ВВП, сообщил Минфин.

Законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП, весенними поправками он был увеличен до 3,792 трлн рублей, или 1,7% ВВП, а осенними предполагается рост до 5,737 трлн рублей, или 2,6% ВВП.

В январе-августе, по предварительным данным, дефицит составлял 4,193 трлн рублей, или 1,9% ВВП. Таким образом, в сентябре наблюдался профицит, который на основе сопоставления предварительных цифр накопленного итога за восемь и девять месяцев можно оценить примерно в 400 млрд рублей, что сопоставимо с аналогичным показателем за август.

Минфин напоминает, что осенние поправки в бюджет текущего года предусматривают ненулевой структурный первичный дефицит (1,3% ВВП).

"Превышение целевых параметров структурного первичного баланса по итогам года связано с замедлением роста ненефтегазовых доходов в условиях охлаждения инфляции и внутреннего спроса", - сказано в сообщении.

Доходы и расходы

Доходы в январе-сентябре выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,5% - до 26,938 трлн рублей.

Ненефтегазовые доходы за этот период увеличились на 13,2% - до 20,329 трлн рублей. Рост поступлений оборотных налогов, включая НДС, в январе-сентябре составил 6,5%. Объем поступления НДС был на уровне 10,569 трлн рублей (+ 6,7%). Эта динамика "соответствует тенденциям охлаждения внутреннего спроса и инфляции", пишет Минфин, отмечая, что "с учетом этого в проекте поправок к закону о бюджете на 2025 год предусмотрено соответствующее понижение прогноза поступления ненефтегазовых доходов".

Нефтегазовые доходы в январе-сентябре сократились год к году на 20,6% - до 6,61 трлн рублей - преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть. При этом их поступление сложилось на уровне, превышающем базовый, но, тем не менее, Минфин видит риски снижения поступлений вследствие ослабления ценовой конъюнктуры.

Объем расходов бюджета за этот период вырос год к году на 19,5% - до 30,725 трлн рублей.

Осенними поправками в закон о бюджете на 2025 год предусматриваются доходы на уровне 36,562 трлн рублей, расходы - 42,3 трлн рублей.