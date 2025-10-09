Цена серебра подскочила выше $51 за унцию, обновив исторический максимум

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Цена серебра на спотовом рынке в четверг подскочила более чем на 4% и достигла исторического максимума на отметке $51,2 за унцию.

Последний раз цена серебра поднималось выше отметки $50 в начале 1980 года.

Поддержку рынку драгметаллов оказывает повышение спроса на активы "тихой гавани" на фоне высокой геополитической и экономической неопределенности, а также опасений в отношении независимости Федеральной резервной системы США, состояния американского госбюджета и перегрева фондового рынка.

С начала года серебро подорожало более чем на 73%.

"Интересным аспектом состояния рынка серебра является то, что преобладание чистых длинных позиций по этому металлу является достаточно скромным, так что это ралли подогревается не спекулятивным интересом, - отметил аналитик Росс Норман. - Динамика цен поддерживается довольно солидными фундаментальными факторами".

По состоянию на 16:28 по московскому времени серебро торгуется с повышением на 3,71%, по $50,669 за унцию.