Золото дорожает, цена серебра подскочила до максимума за 14 лет

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Золото торгуется на максимуме за четыре месяца в понедельник, цена серебра поднялась до самой высокой отметки за 14 лет на фоне роста спроса на наиболее надежные активы.

Стоимость золота на спотовом рынке увеличилась на 0,9%, до $3475,94 за унцию, что является максимумом с 22 апреля. Декабрьские фьючерсы на драгметалл на Comex подорожали на 0,8%, до $3542,6 за унцию.

Цена серебра на спотовом рынке подскочила на 2,4%, до $40,61 за унцию - самой высокой отметки с сентября 2011 года, отмечает Reuters.

Драгметаллы дорожают в связи с повышением спроса на активы "тихой гавани" на фоне опасений в отношении независимости Федеральной резервной системы (ФРС), неопределенности относительно американских пошлин, а также в преддверии публикации важного отчета по рынку труда США на этой неделе, говорится в обзоре аналитиков MUFG.

Апелляционный суд США в пятницу постановил, что президент страны Дональд Трамп незаконно воспользовался чрезвычайными полномочиями для введения пошлин на импорт, поскольку установление торговых тарифов является прерогативой Конгресса. Пошлины, однако, пока действуют, поскольку суд отложил выполнение своего постановления до октября. Это дает администрации Трампа время, чтобы подать апелляцию в Верховный суд.

Между тем, член совета управляющих Федрезерва Лиза Кук на прошлой неделе подала судебный иск к Трампу, чтобы оспорить попытку ее увольнения президентом. Слушания в суде по этому делу прошли в пятницу, однако решения вынесено не было.

Внимание рынка на этой неделе направлено на августовский отчет о безработице в США, который, вероятно, определит решение ФРС по ставке на сентябрьском заседании.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли дала понять, что руководство американского ЦБ будет готово в скором времени опустить базовую ставку.

"Скоро придет время скорректировать денежно-кредитную политику, чтобы она лучше соотносилась с ситуацией в экономике США", - написала Дейли в соцсети LinkedIn, отметив, что усиление инфляции, вызванное пошлинами, вероятно будет временным.

"Потребуется время, чтобы понять это точно, - написала она. - Однако мы не можем ждать полной определенности, не рискуя причинить вред рынку труда".

В понедельник биржи США закрыты в связи с праздником (День труда), в связи с чем ликвидность торгов драгметаллами ниже обычной. "Это усиливает колебания цен", - отмечает аналитик KCM Trade Тим Уотерер.