Airbus ждет роста мирового рынка услуг в сфере авиаперевозок в 2044 году до $311 млрд

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Мировой рынок услуг в сфере авиаперевозок в среднем будет расти на 3,6% в течение следующих 20 лет, что позволит создать рабочие места для 2,35 млн пилотов, механиков и других специалистов, прогнозирует Airbus.

В результате, по оценке европейской аэрокосмической корпорации, общий объем рынка авиауслуг в 2044 году достигнет $311 млрд.

В том числе спрос на техническое обслуживание или ремонт самолетов с выездом в мастерские вырастет более чем вдвое и составит $218 млрд, тогда как стоимость инспекций на борту и других видов планового обслуживания увеличится на 62% - до $34 млрд в 2044 году.

Американский Boeing в июне прогнозировал, что среднегодовые темпы роста рынка авиауслуг в течение следующих 20 лет будут составлять 3,8%.

