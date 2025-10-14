Поиск

Рост производительности труда в РФ в ближайшие шесть лет ожидается на 21%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Рост производительности труда в РФ в ближайшие шесть лет прогнозируется на уровне 21%, минимум по 2,5% в год, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на правительственном часе в Госдуме.

"За последние пять лет темпы роста производительности труда в России в среднем увеличивались на 1,5% ежегодно. Это выше, чем в Германии, Южной Корее и Японии. И сопоставимо с США и Индией. В последние два года (в 2023-2024 годах), когда наша экономика росла высокими темпами, ускорилась и производительность - до 2,7%", - отметил он.

"Целевая модель экономического роста предполагает, что в следующие шесть лет производительность должна вырасти на 21%, минимум по 2,5% в год", - сказал Решетников.

По его словам, "в условиях, когда экономика замедляется, а кадры - главный дефицитный ресурс, выдержать такие темпы можно только за счет комплексной работы с производительностью".

Министр отметил, что на микроуровне это осуществляется "через организацию процессов: сокращение простоев, работу с запасами, снижение уровня брака, загрузку мощностей".

"И выходим на отраслевой уровень. Здесь в работу включаются все отраслевые ведомства и регионы. Для этого созданы отраслевые центры компетенций. Вместе с ними формируем отраслевые программы, структурируем отрасли по зонам низкой производительности. Подбираем инструменты для каждой из них: где потребуется адресная работа экспертов, а где системные меры - изменение регулирования, технологии, донастройка поддержки в рамках нацпроектов, госпрограмм", - сообщил Решетников.

"В Едином плане по достижению национальных целей уже есть свои KPI по каждой отрасли. Сейчас декомпозируем цели до подотраслей и сегментов", - заявил министр.

