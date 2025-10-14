В ЦБ указали, что ДКП должна учитывать общее влияние на инфляционные ожидания временных проинфляционных факторов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Денежно-кредитная политика (ДКП) в условиях наложения нескольких разовых временных проинфляционных факторов в первую очередь должна принимать во внимание их кумулятивное влияние на процесс снижения инфляционных ожиданий. Об этом говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Сроки и пространство для снижения ключевой ставки будут зависеть от того, каково будет общее влияние этих факторов на ожидания, отмечают аналитики Банка России.

"По мере продолжения снижения опасений граждан и бизнеса относительно будущей инфляции и последовательного замедления устойчивых компонентов роста цен пространство для снижения жесткости ДКП будет увеличиваться", - подчеркивают эксперты.

Баланс разовых факторов, по их мнению, становится проинфляционным - в части цен на топливо и, вероятно, цен на фрукты и овощи, которые могут компенсировать значительное удешевление летом более активным сезонным удорожанием осенью, говорится в документе.

"Это означает, что текущий рост цен может временно оказаться выше, чем рост устойчивых компонентов цен. На это нужно делать поправку при оценке устойчивого инфляционного давления и при проведении ДКП", - отмечают аналитики ЦБ.

Они подчеркивают, что текущий рост потребительских цен с поправкой на сезонность пока не смог закрепиться на значениях июля-августа, к сентябрю исчез или ослаб ряд разовых дезинфляционных факторов (более сильное, чем предполагает сезонная норма, удешевление фруктов и овощей, сдвиг сезонности в учете цен на авиаперелеты и услуги гостиниц, эффект переноса от укрепления рубля).

Потребительские цены с поправкой на сезонность в годовом выражении в сентябре выросли на 6,7% против роста на 4,0% в августе. При этом аналитики ЦБ считают, что пока преждевременно говорить об усилении инфляционного давления в устойчивой части.

"Потребительские цены формально ускорили рост с поправкой на сезонность. В реальности же они вернулись к более высокой, хотя и по-прежнему снижающейся траектории роста, которая лучше характеризуется показателями устойчивой инфляции, которые в сентябре изменились разнонаправленно", - подчеркивают эксперты.

По их мнению, для уверенного замедления инфляции до 4% по итогам 2026 года требуется возврат месячных темпов роста цен на траекторию 4% в IV квартале 2025 года.

"Скорость наблюдаемых дезинфляционных тенденций следует рассматривать как постепенную. Чтобы снижение месячных темпов роста цен продолжилось в ближайшие месяцы и кварталы, решения по ДКП должны быть выверенными, осторожными и направлены на сохранение такой степени жесткости ДКУ, которая позволит закрепить тенденцию к замедлению роста цен и достичь его устойчивого снижения к цели в 2026 году", - отмечается в бюллетене.