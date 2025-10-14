Поиск

В ЦБ указали, что ДКП должна учитывать общее влияние на инфляционные ожидания временных проинфляционных факторов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Денежно-кредитная политика (ДКП) в условиях наложения нескольких разовых временных проинфляционных факторов в первую очередь должна принимать во внимание их кумулятивное влияние на процесс снижения инфляционных ожиданий. Об этом говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Сроки и пространство для снижения ключевой ставки будут зависеть от того, каково будет общее влияние этих факторов на ожидания, отмечают аналитики Банка России.

"По мере продолжения снижения опасений граждан и бизнеса относительно будущей инфляции и последовательного замедления устойчивых компонентов роста цен пространство для снижения жесткости ДКП будет увеличиваться", - подчеркивают эксперты.

Баланс разовых факторов, по их мнению, становится проинфляционным - в части цен на топливо и, вероятно, цен на фрукты и овощи, которые могут компенсировать значительное удешевление летом более активным сезонным удорожанием осенью, говорится в документе.

"Это означает, что текущий рост цен может временно оказаться выше, чем рост устойчивых компонентов цен. На это нужно делать поправку при оценке устойчивого инфляционного давления и при проведении ДКП", - отмечают аналитики ЦБ.

Они подчеркивают, что текущий рост потребительских цен с поправкой на сезонность пока не смог закрепиться на значениях июля-августа, к сентябрю исчез или ослаб ряд разовых дезинфляционных факторов (более сильное, чем предполагает сезонная норма, удешевление фруктов и овощей, сдвиг сезонности в учете цен на авиаперелеты и услуги гостиниц, эффект переноса от укрепления рубля).

Потребительские цены с поправкой на сезонность в годовом выражении в сентябре выросли на 6,7% против роста на 4,0% в августе. При этом аналитики ЦБ считают, что пока преждевременно говорить об усилении инфляционного давления в устойчивой части.

"Потребительские цены формально ускорили рост с поправкой на сезонность. В реальности же они вернулись к более высокой, хотя и по-прежнему снижающейся траектории роста, которая лучше характеризуется показателями устойчивой инфляции, которые в сентябре изменились разнонаправленно", - подчеркивают эксперты.

По их мнению, для уверенного замедления инфляции до 4% по итогам 2026 года требуется возврат месячных темпов роста цен на траекторию 4% в IV квартале 2025 года.

"Скорость наблюдаемых дезинфляционных тенденций следует рассматривать как постепенную. Чтобы снижение месячных темпов роста цен продолжилось в ближайшие месяцы и кварталы, решения по ДКП должны быть выверенными, осторожными и направлены на сохранение такой степени жесткости ДКУ, которая позволит закрепить тенденцию к замедлению роста цен и достичь его устойчивого снижения к цели в 2026 году", - отмечается в бюллетене.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банки топ-10 в начале октября немного снизили только максимальные ставки по вкладам на сроки до полугода

Рынок акций РФ обновил минимум индекса МосБиржи с декабря на фоне снижения нефти и укрепления рубля

Рынок акций РФ обновил минимум индекса МосБиржи с декабря на фоне снижения нефти и укрепления рубля

МВФ вновь снизил прогноз роста ВВП РФ на 2025 год - до 0,6%

МВФ вновь снизил прогноз роста ВВП РФ на 2025 год - до 0,6%

Минпромторг ожидает, что продажи на авторынке РФ в 2025 г. составят 1,3-1,4 млн штук

Минпромторг ожидает, что продажи на авторынке РФ в 2025 г. составят 1,3-1,4 млн штук

ФРГ хочет освободить от налогов заработки пенсионеров в размере до 2 тысяч евро в месяц

ФРГ хочет освободить от налогов заработки пенсионеров в размере до 2 тысяч евро в месяц

Минпромторг поддерживает привязку к торговым маркам повышенных пошлин для "недружественного" импорта

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7360 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2457 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });