Сельхозорганизации РФ в сентябре увеличили продажу зерна на 15,8%, до 11 млн т

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Сельхозорганизации РФ в сентябре реализовали 11 млн тонн зерна, что на 15,8% больше, чем в сентябре прошлого года, сообщил Росстат.

За 8 месяцев продажа снизилась на 18,9%, до 45,3 млн тонн.

В том числе продажи пшеницы в минувшем месяце выросли на 17,5%, до 8,1 млн тонн, за 9 месяцев - упали на 18,1%, до 38,2 млн тонн, кукурузы - соответственно снизились на 46,6%, до 247,8 тыс. тонн и на 34%, до 3,6 млн тонн.

Продажи масличных культур в сентябре составили 1,7 млн тонн (на 19,5% больше), за 9 месяцев - 8,95 млн тонн (на 8,8% меньше), в том числе подсолнечника - соответственно 665,3 тыс. тонн (на 2,3% больше) и 4,3 млн тонн (на 25,5% меньше).

Сахарной свеклы в сентябре было реализовано 9,4 млн тонн (на 14,5% больше), за 9 месяцев - 14,7 млн тонн (на 0,7% больше), картофеля - соответственно 323,4 тыс. тонн (на 20,6% больше) и 1,8 млн тонн (на 20,2% меньше), овощей - 287,3 тыс. тонн (на 16,9% меньше) и 2,1 млн тонн (на 1,6% меньше).

Росстат также сообщил, что реализация скота и птицы (на убой, в живом весе) в сентябре составила 1,2 млн тонн (на 3,5% больше), за 9 месяцев - 10,3 млн тонн (на 0,9% больше), молока - соответственно 1,7 млн тонн (на 5,7% больше) и 15,8 млн тонн (на 4,2% больше), яиц - 3,1 млрд штук (на 9,7% больше) и 26,5 млрд штук (на 6,4% больше).