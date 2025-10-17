Поиск

Миллер заявил, что "Газпром" развивает свою систему прогнозирования погоды

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - "Газпром", режимы работы производственного комплекса которого напрямую зависят от динамики температуры воздуха в регионах потребления, создает свою собственную систему предсказания погоды, поделился с журналистами председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Температура - у нас важный фактор. Председатель правления каждый день шесть карт в разных вариантах рассматривает, что и где происходит. Карты (они на сутки): первая - это абсолютная температура, вторая - отклонение от абсолютных температур, третья - давление, четвертая - отклонение давления от абсолютных значений и т.д.", - перечислил профессионал.

"Расскажу, как в "Газпроме" развивалась фактически своя гидрометеорологическая служба. Не могу сказать, что она у нас прямо вот такая-такая... Но мы ей занимаемся сами, вполне самостоятельно, мы делаем свои прогнозы. В настоящее время у нас своя концепция, мы даже знаем, как делать, свое видение предсказаний долгосрочных прогнозов погоды: на зиму, на лето, на ближайший квартал и т.д.", - сообщил Миллер в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя".

Глава "Газпрома" также поделился опытом сверки прогноза погоды с фактическими значениями.

"Когда я пришел, мы работали с одной уважаемой администрацией (я не буду ее называть, у нас по-прежнему с ними договор, потому что мы получаем информацию от разных учреждений, которые занимается этими вопросами). Работали буквально только с одной картой - с абсолютной температурой (что за такое безобразие)", - описал он ситуацию.

"Это было где-то в начале нулевых годов. Мы, анализируя прохождение осенне-зимнего максимума, вывели данные за весь ОЗП (четвертый и первый кварталы). Выходит Борис Сергеевич Посягин, который был начальником нашего диспетчерского департамента, и демонстрирует: какой мы получили прогноз от одной этой нашей государственной организации, на котором должны были строить всю свою работу, и что мы получили по факту. Больше такое не повторялось. Вот рассказываю, это любопытно. Они нам давали прогноз - диаметрально противоположный: синяя линия, которая была по факту, красная линия, которая была их прогнозная, они находились в диаметрально противоположном так вот пересечении", - сказал глава газового концерна.

В пятницу правление концерна рассматривает вопрос о ходе подготовки объектов Группы "Газпром" к осенне-зимнему периоду 2025/2026 года.

Газпром Алексей Миллер погода прогноз
