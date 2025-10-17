Темп роста средств юрлиц в банках РФ в сентябре замедлился до 1%

Динамика средств физлиц осталась сдержанной

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Средства юридических лиц в российских банках в сентябре выросли на 1,0% (или 0,6 трлн рублей) после увеличения на 2,6% в августе и составили 60,3 трлн рублей, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Регулятор отмечает, что в сентябре у корпоративных клиентов выросли только валютные остатки (+10,7%, или 1,1 трлн рублей) преимущественно у компаний-экспортеров, тогда как рублевые - сократились (на 0,9%, или 0,4 трлн рублей).

Динамика средств населения в сентябре оставалась сдержанной второй месяц подряд, этот показатель вырос лишь на 0,1% (0,1 трлн рублей), как и в августе. Объем средств физических лиц на 1 октября составил 62,7 трлн рублей.

Рублевые остатки средств населения выросли за месяц на 0,1% (+34 млрд рублей), валютные – на 1,0% (33 млрд рублей).

Рост средств на счетах эскроу (+183 млрд рублей, +2,7%) несколько ускорился по сравнению с августом (+1,8%). Это главным образом связано с замедлением ввода объектов в эксплуатацию: объем раскрытия счетов эскроу сократился до 306 млрд рублей с 352 млрд рублей в августе.

Прирост средств клиентов банков в целом в сентябре замедлился до 0,6% с 1,3% в августе.