Поиск

Темп роста средств юрлиц в банках РФ в сентябре замедлился до 1%

Динамика средств физлиц осталась сдержанной

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Средства юридических лиц в российских банках в сентябре выросли на 1,0% (или 0,6 трлн рублей) после увеличения на 2,6% в августе и составили 60,3 трлн рублей, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Регулятор отмечает, что в сентябре у корпоративных клиентов выросли только валютные остатки (+10,7%, или 1,1 трлн рублей) преимущественно у компаний-экспортеров, тогда как рублевые - сократились (на 0,9%, или 0,4 трлн рублей).

Динамика средств населения в сентябре оставалась сдержанной второй месяц подряд, этот показатель вырос лишь на 0,1% (0,1 трлн рублей), как и в августе. Объем средств физических лиц на 1 октября составил 62,7 трлн рублей.

Рублевые остатки средств населения выросли за месяц на 0,1% (+34 млрд рублей), валютные – на 1,0% (33 млрд рублей).

Рост средств на счетах эскроу (+183 млрд рублей, +2,7%) несколько ускорился по сравнению с августом (+1,8%). Это главным образом связано с замедлением ввода объектов в эксплуатацию: объем раскрытия счетов эскроу сократился до 306 млрд рублей с 352 млрд рублей в августе.

Прирост средств клиентов банков в целом в сентябре замедлился до 0,6% с 1,3% в августе.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новак проведет совещание по вопросам топливного рынка 22 октября

Банки РФ в сентябре увеличили прибыль в 1,8 раза

Банки РФ в сентябре увеличили прибыль в 1,8 раза

Кабмин РФ утвердил постановление о нерасторжении соглашений по модернизации НПЗ

Кабмин продлил и скорректировал квоты на экспорт удобрений из РФ

Кабмин продлил и скорректировал квоты на экспорт удобрений из РФ

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 4,4%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 4,4%

На подъем затонувшего в Мурманске плавдока ПД-50 выделят средства из федерального бюджета

Запасы нефти в США выросли на 3,52 млн баррелей, сильнее прогнозов

Рынок акций РФ в четверг превысил 2600п по индексу МосБиржи

Циан после редомициляции Cian plc подтвердил планы о выплате спецдивидендов

Циан после редомициляции Cian plc подтвердил планы о выплате спецдивидендов

Российский турпоток в Японию с начала года вырос вдвое

Российский турпоток в Японию с начала года вырос вдвое
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7377 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2463 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });