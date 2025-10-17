Поиск

Европа начала расходовать газ из ПХГ, не достигнув целевого уровня заполнения

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Европейские газовые операторы перешли к отбору газа из подземных хранилищ, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. В рабочие дни текущей недели (с понедельника по среду) был устойчивый нетто-отбор. До этого нетто-закачка была на выходных и в пятницу, а в основные рабочие дни предыдущей недели (с 7 по 9 октября) запасы также уменьшались каждый день.

Таким образом, Европа "распечатала" свои хранилища на декаду раньше привычного срока (в прежние годы отбор начинался с последней декады октября).

В целом по месяцу, согласно фактическим данным и актуальному прогнозу, средняя температура воздуха в октябре складывается на 2 градуса ниже прошлогодней и на градус холоднее климатической нормы. В исторической перспективе нынешний октябрь может быть самым холодным за последние девять лет - начиная с 2017 года.

Региону не удалось обеспечить целевой 90-процентный уровень заполнения ПХГ, как того требует регулирование ЕС. Предвидя такие сложности, регулятор заранее допустил возможность снижения целевого уровня запасов.

В то же время "Газпром" недавно отчитался о 100-процентном достижении целевого уровня запасов в ПХГ РФ к будущей зиме.

"Проблема с подготовкой Европы к зиме продолжает усугубляться. В случае сильных или долгих морозов недостаточный объем газа в ПХГ может поставить под угрозу газоснабжение потребителей", - комментировали недавно ситуацию в "Газпроме".

Ситуация также осложняется и тем, что помимо своих потребителей Европа вынуждена также снабжать газом объекты на Украине.

По итогам газовых суток 15 октября (на утро четверга) средний уровень запасов в Европе достиг 82,93%, свидетельствуют данные платформы Gas Infrastructure Europe. Текущий уровень запасов на 8,6 процентного пункта ниже, чем в среднем за последние пять лет. За историю наблюдений GIE это второй с конца показатель заполнения резервуаров. Хуже на ту же дату показатель был лишь в "ковидном" 2021 году.

В минувший отопительный период Европа была вынуждена активно расходовать запасы из хранилищ, поскольку зима была самой холодной за последние четыре сезона. Уровень запасов на конец сезона отбора опускался ниже 34%.

В этом году после значительного зимнего отбора Европа импортирует СПГ (который идет прежде всего на создание запасов в собственных хранилищах) стабильными темпами, почти такими же как зимой. В целом по итогам 2025 года регион может импортировать 107 млн тонн СПГ (139 млрд куб. м в объеме после регазификации), что на четверть больше, чем в 2024 году.

Газпром Европа Украина
