Brent подорожала до $66,18 за баррель

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут на фоне продвижения торговых переговоров США и Китая.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил накануне, что американская и китайская стороны согласовали основные положения торгового соглашения. Это, по его словам, позволит избежать введения 100% пошлин для Пекина, о которых ранее говорил президент США Дональд Трамп. Встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина запланирована на этой неделе.

Сообщения о позитивном ходе торговых переговоров двух стран снижают опасения, что пошлины и экспортные ограничения ослабят глобальный экономический рост и спрос на нефть, отмечают эксперты.

К 8:20 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,24 (0,36%) до $66,18 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,05 (0,08%), до $65,94 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,23 (0,37%), до $61,73 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,29 (0,47%), до $61,5 за баррель.

На прошлой неделе цены на нефть выросли на 8% вслед за введением США санкций в отношении двух крупнейших российских нефтекомпаний - "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".

"Надежды на скорое заключение торговой сделки между США и Китаем улучшают настрой трейдеров в отношении перспектив экономического роста и спроса на нефть, и это накладывается на премию за риск, связанную с Россией, - сказала Bloomberg основатель Vanda Insights Вандана Хари. - Однако я ожидаю, что наличие избыточного предложения на рынке будет сдерживать подъем цен на нефть". Brent, вероятно, вернется в прежнюю "зону комфорта" в верхней части диапазона $60-70 за баррель, считает Хари.

