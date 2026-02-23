Поиск

В ЕС намерены затормозить ратификацию соглашения США из-за решения ввести глобальные пошлины

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В Европарламенте (ЕП) собираются приостановить процесс принятия торгового соглашения ЕС и США в связи с недавним решением американского президента Дональда Трампа ввести пошлины в отношении импорта из всех стран, передает Bloomberg.

"Основные политические группы ЕП в понедельник заявляют, что они временно прекращают работу над одобрением торгового соглашения", - сообщает агентство.

Так, главный переговорщик по соглашению от правящей Европейской народной партии Желяна Зовко заявила Bloomberg, что "другого варианта нет", кроме как отложить процесс ратификации, пока депутаты не получат лучшее понимание ситуации.

В этом решении к Европейской народной присоединились партии - Прогрессивный альянс социалистов и демократов и "Обновить Европу" (Renew Europe).

Бернд Ланге, председатель Комитета по вопросам международной торговли ЕП, призвал созвать срочную встречу для переоценки торговых договоренностей США и ЕС. Также должны собраться постпреды стран ЕС для обсуждения торговых отношений с США.

В ночь на субботу Трамп сообщил, что подписал указ, предусматривающий введение пошлин в 10% в отношении импорта из всех стран мира. Ранее Трамп предупреждал, что отдаст подобное распоряжение после того, как Верховный суд США счел незаконными многие из введенных Белым домом пошлин. Затем Трамп решил поднять глобальные пошлины с 10% до 15%.

Летом прошлого года США и ЕС согласовали торговое соглашение, по которому большинство товары Евросоюза будет облагаться пошлиной в 15%; также будут действовать пошлины в 50% на импорт стали и алюминия в США. Евросоюз пошел на такие договоренности с целью избежать полноценной торговой войны с Вашингтоном, напоминает Bloomberg. Однако позднее попытки США распространить 50-процентные пошлины на сотни наименований других товаров, а также спор вокруг Гренландии усложнили ситуацию.

