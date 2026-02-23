Главы МИД стран ЕС в понедельник будут говорить о 20-м пакете санкций против РФ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран ЕС обсудят в понедельник готовящийся 20-й пакет санкций против РФ, однако успехов по данному вопросу пока ожидать не стоит, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

"Конечно, у нас будет дискуссия о 20-м пакете санкций, но я думаю, что сегодня по этому вопросу успехов не будет. Но мы, несомненно, продолжим предпринимать усилия", - сказала она журналистам перед заседанием Совета ЕС на уровне глав МИД.

По ее словам, также министры будут обсуждать, о чем ЕС стоит разговаривать с РФ в контексте украинского урегулирования. Еще одной темой станет кредит ЕС в 90 млрд евро Украине.

6 февраля Еврокомиссия (ЕК) представила 20-й пакет санкций ЕС в отношении России. Он охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю. Законодательное предложение ЕК теперь должно быть утверждено Советом ЕС. Для этого требуется единогласное голосование всех 27 государств-членов Евросоюза.

Ранее на этой неделе постпреды стран ЕС провели несколько заседаний для согласования пакета санкций. СМИ сообщали, что пока что эта работа не принесла результатов, в том числе из-за позиции Венгрии и Словакии.