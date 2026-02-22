Поиск

Словакия пригрозила остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что в понедельник попросит компании своей страны прекратить аварийные поставки электроэнергии на Украину, если эта страна не восстановит транзит по нефтепроводу "Дружба".

"Если в понедельник украинский президент не восстановит транзит нефти в Словакию, то в тот же день я попрошу, чтобы словацкие компании остановили аварийные поставки электроэнергии на Украину", - написал Фицо в соцсетях.

Он отметил, что ранее Словакия из-за Украины лишилась поставок газа, "что принесло нам убытки в 500 млн евро в год", а "теперь они останавливают транзит нефти, что приводит к дальнейшим убыткам и к логистическим сложностям".

Премьер напомнил, что Словакия после начала украинского конфликта разместила на своей территории около 180 тыс. украинских граждан, передает Киеву гуманитарную помощь.

"Мы делаем для Украины гораздо больше, чем ряд других стран", - подчеркнул он.

