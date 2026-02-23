Минэнерго Казахстана уведомило OFAC о приоритетном праве республики на выкуп доли ЛУКОЙЛа в совместных проектах

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Письмо министерства энергетики Казахстана в OFAC (структура Минфина США, ответственная за правоприменение санкций) носило уведомительный характер о приоритетном праве выкупа доли "ЛУКОЙЛа" в совместных проектах, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в Минэнерго республики.

"Письмо в OFAC носит уведомительный характер о приоритетном праве Республики Казахстан на приобретение долей в проектах", - ответили в ведомстве на вопрос, отреагировал ли OFAC на направленное ранее письмо.

В министерстве напомнили, что республика имеет приоритетное право на выкуп доли в соответствии с национальным законодательством, в частности, с со статьей 43 Кодекса "О недрах и недропользовании".

В конце января министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что Казахстан отправил обращение в OFAC по вопросу о выкупе доли "ЛУКОЙЛа" в совместных проектах.

Он отмечал, что ведомство рассматривает варианты выкупа доли, которые не обязательно будут привязаны к оплате в денежной форме.

На минувшей неделе в нацкомпании "КазМунайГаз" сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан", что продолжают вести переговоры с "ЛУКОЙЛ" о судьбе казахстанских активов в ключевых проектах.

"ЛУКОЙЛ" был включен в санкционный список США 22 октября прошлого года. Затем OFAC, зная о потенциальных усилиях по продаже зарубежных активов российской компании незаблокированным юрлицам, выпустил лицензию до 13 декабря. Разрешенные виды деятельности включают проведение переговоров по условиям окончательных соглашений, финансовую, юридическую проверку, привлечение сторонних советников и консультантов.

"OFAC может отозвать лицензию в любое время, в том числе если "ЛУКОЙЛ" или LIG не проявят признаков проведения добросовестных переговоров относительно продажи LIG или его активов", - отмечало ведомство.

"ЛУКОЙЛ" после введения в отношении компании американских и британских (15 октября) санкций объявил о намерении продать зарубежные активы. Так, НК получила и приняла предложение о выкупе зарубежных активов от международного сырьевого трейдера Gunvor, ключевые условия сделки были сторонами согласованы. Однако ее осуществление стало невозможным из-за позиции Минфина США, который заявил, что не выдаст лицензию Gunvor на ведение бизнеса, пока конфликт на Украине продолжается. В связи с этим покупатель отозвал свое предложение.

После того как Gunvor выбыл из гонки, за Lukoil International выстроилась целая очередь из покупателей: в СМИ появлялась информация об интересе со стороны американских гигантов Chevron Corp. (SPB: CVX) и ExxonMobil (SPB: XOM), госкомпании Абу-Даби ADNOC, частного инвестфонда Carlyle Group, эмиратского конгломерата International Holding Company (IHC), бизнесмена Тодда Боэли с группой инвесторов из ОАЭ, а также австрийского бизнесмена Бернда Бергмайера.

"ЛУКОЙЛ" участвует в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ, республике Конго. Компании принадлежат НПЗ в Болгарии, Румынии, Нидерландах, а также сеть АЗС в 19 странах в количестве около 2,5 тыс. заправок. Доказанные запасы нефти и газа по международным проектам "ЛУКОЙЛа" на конец 2024 года составили 1 трлн 345 млрд барр. н.э. Добыча нефти с газовым конденсатом по международным проектам без учета проекта Западная Курна-2 составила в 2024 году 3,9 млн т, добыча газа - 16,2 млрд куб. м. Объем переработки на европейских НПЗ группы в 2024 году составил 13,5 млн т, снизившись на 18% год к году в связи с продажей НПЗ ISAB в Италии в мае 2023 года. Розничные продажи нефтепродуктов за рубежом в 2024 году были на уровне 4,2 млн т.

Лондон разрешил операции с международными активами ЛУКОЙЛа до 26 февраля. OFAC продлил до 29 апреля 2026 года возможность работы зарубежных АЗС российской компании. Ряд зарубежных проектов НК получили исключение из санкций и Великобритании, и США: проекты освоения Тенгизского и Карачаганакского месторождений, а также КТК (Каспийский трубопроводный консорциум).