Токаев предложил использовать ИИ для прогнозирования торговых потоков в рамках ЕАЭС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил использовать искусственный интеллект для прогнозирования торговых потоков в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Мы должны идти в ногу со временем и обеспечить внедрение современных технологий во все сферы экономик стран-участниц ЕАЭС. Предлагаем начать работу над внедрением технологий искусственного интеллекта в сферы деятельности союза. В частности, такие системы уже сейчас могут использоваться для прогнозирования торговых потоков и оценки влияния таможенных пошлин", - сказал Токаев в воскресенье на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

Он напомнил, что в следующем году Казахстан в рамках председательства в органах ЕАЭС будет принимать ежегодный Евразийский экономический форум.

"На полях форума можно было бы принять совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта на пространстве нашего объединения. В случае согласия комиссия совместно с правительствами наших стран могла бы проработать данный вопрос", - предложил президент Казахстана.