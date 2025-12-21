Поиск

Президент Казахстана предложил оптимизировать торговые потоки в ЕАЭС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предлагает оптимизировать торговые потоки в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Он отметил, что Евразийский экономический союз по праву претендует на роль мирового транспортно-логистического узла. Через территорию ЕАЭС пролегают важнейшие международные коридоры, такие как Западная Европа - Западный Китай, Север-Юг, Транскаспийский международный транспортный маршрут. Совместно с зарубежными партнерами Казахстан активно развивает сеть международных мультимодальных логистических центров, включая территории Российской Федерации, Китая, Азербайджана и других стран, а также терминалов в Румынии, Венгрии.

"Предлагаем нашим партнерам присоединиться к этой работе в целях оптимизации торговых потоков, сокращения издержек на перевозку грузов", - сказал Токаев в воскресенье на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

Он подчеркнул, что широкие перспективы для сотрудничества открывает развитие морской инфраструктуры Казахстана на каспийском побережье. Современные контейнеры, хабы в основных портах Каспийского моря способны обслуживать растущие объемы грузоперевозок.

"В связи с этим важно ускорить вступление в силу соглашения о судоходстве, которое придаст импульс укреплению транзитного потенциала всех участников нашего союза", - отметил Токаев.

Он добавил, что прямой доступ стран Союза на рынки Южной Азии, Ближнего Востока и Африки может обеспечить совместное развитие трансафганского коридора. В этом ключе следует наращивать возможности железнодорожного маршрута Россия - Казахстан - Туркменистан - Афганистан - Пакистан.

"Финансовая поддержка Евразийского банка развития позволила бы существенно ускорить данный процесс", - считает глава государства.

По мнению Токаева, приоритетной задачей остается создание бесшовной логистики через совершенствование таможенных процедур и формирование единого цифрового коридора. "Полагаем, что необходимо внедрить интегрированную систему автоматизированного управления грузопотоками с использованием технологии искусственного интеллекта", - заявил он.

В целом Казахстан предлагает объединить усилия для построения конкурентоспособного транспортно-логистического каркаса Евразийского экономического союза, интегрированного в глобальные цепочки поставок, резюмировал президент.

