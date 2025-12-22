Поиск

ЦБ РФ снижает ключевую ставку на 50 б.п., до 16,00% годовых

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Банк России с понедельника снижает ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,00% годовых.

В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. При этом в среднем за последние месяцы большинство из них оставались выше 4%. Годовая инфляция, по оценке на 15 декабря, составила 5,8% и по итогам 2025 года ожидается ниже 6%.

ЭкономикаГлава Банка России ждет выхода экономики из перегрева в I полугодии 2026 годаГлава Банка России ждет выхода экономики из перегрева в I полугодии 2026 годаЧитать подробнее

На динамику темпов роста цен в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции, среди них моторное топливо и плодоовощная продукция. Ценовая динамика остается неоднородной по компонентам потребительской корзины.

Инфляционные ожидания несколько выросли, их сохранение на повышенном уровне может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

По оценке Банка России, после исчерпания влияния предстоящего повышения НДС, индексации регулируемых цен и тарифов дезинфляция продолжится. Этому будут способствовать жесткие денежно-кредитные условия.

Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Рост общей экономической активности продолжается умеренными темпами, но динамика неоднородна по отраслям. Внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения, активизацией кредитования и бюджетными расходами.

Напряженность на рынке труда постепенно снижается, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться, компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с 2023-2025 годами. При этом безработица остается на исторических минимумах, а рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда.

ЦБ отметил, что денежно-кредитные условия в целом несколько смягчились, но остаются жесткими. Ставки денежного рынка и доходности ОФЗ снизились, кредитные ставки снизились незначительно и практически завершили подстройку к уже реализованному смягчению денежно-кредитной политики. Неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие.

Сохраняется высокая склонность домашних хозяйств к сбережению. Рост портфеля розничных кредитов в целом умеренный. Корпоративное кредитование во втором полугодии растет заметно быстрее, чем в первом.

По оценке ЦБ, проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте.

Основные проинфляционные риски связаны с более длительным отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высокими инфляционными ожиданиями, эффектами от повышения НДС и регулируемых цен, а также с ухудшением условий внешней торговли. Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля. Значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность.

Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики. На среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции. В случае изменения параметров бюджетной политики может потребоваться корректировка проводимой денежно-кредитной политики.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 13 февраля.

Банк России ключевая ставка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров констатировал продолжение снижения торговых барьеров между РФ и странами Африки

Правительство РФ установило квоту в 200 тыс. т на экспорт риса в 2026 году

Набиуллина назвала майнинг одним из допфакторов укрепления курса рубля

Глава ЦБ видит риск, что банки из-за отмены льгот по НДС перенесут траты в тарифы

Шохин назвал избыточным разрыв между ставкой 16% и инфляцией 6%

Банк России выбирал между сохранением и снижением ставки на 50 и 100 б.п.

Минимальная розничная цена на водку с января повысится до 409 рублей за 0,5 л

 Минимальная розничная цена на водку с января повысится до 409 рублей за 0,5 л

Набиуллина считает существенным будущее влияние повышения НДС и тарифов на цены

Глава Банка России ждет выхода экономики из перегрева в I полугодии 2026 года

 Глава Банка России ждет выхода экономики из перегрева в I полугодии 2026 года

РФ и Норвегия установили самую низкую с 1991 года квоту на вылов трески в 2026 году
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7934 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });