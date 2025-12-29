СД Банка России обсудил снижение темпов недельной инфляции в декабре

Значительный вклад в замедление инфляции пришелся на волатильные компоненты, решили в ЦБ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Оперативные данные по инфляции в России по-прежнему говорят о значительном вкладе в замедление роста цен волатильных компонентов, говорится в резюме декабрьского заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке.

Участники заседания обсудили низкие недельные данные по инфляции в декабре.

"Также высказывалось мнение, что более низкая инфляция в начале декабря может быть связана с тем, что продавцы предпочитали не повышать цены или даже временно снижали их, стремясь сократить складские запасы перед повышением НДС. Масштаб влияния этого фактора оценить сложно, но если он значим, то в начале 2026 года он может оказать обратное (повышательное) давление на цены", - подчеркивает ЦБ.

Участники дискуссии согласились, что в любом случае при принятии решения опираться на недельные данные не стоит, так как выборка товаров и услуг для еженедельного наблюдения за ценами существенно меньше, чем для месячного, поэтому оценки на их основе часто оказываются смещенными.

Годовая инфляция по итогам 2025 года с учетом фактической динамики цен в четвертом квартале сложится ниже 6%, то есть ниже октябрьского прогноза ЦБ (6,5-7%).

Банк России отмечает, что в последние месяцы текущие темпы роста цен отличались высокой волатильностью. Показатели устойчивой инфляции в октябре выросли, оставаясь в диапазоне 4-6%, а в ноябре приблизились к 4%. "Почти все участники согласились, что по одному месяцу нельзя сделать вывод о формировании тенденции к дальнейшему снижению инфляционного давления в устойчивой части", - говорится в резюме.

Часть участников дискуссии обратила внимание на то, что темпы роста цен на нерегулируемые (рыночные) услуги находились вблизи верхней границы диапазона 4-6%, что может указывать на сохранение повышенного инфляционного давления. Другие, наоборот, оценили устойчивый рост цен более оптимистично, придав большее значение ноябрьским данным и отмечая, что инфляционное давление в устойчивой части приблизилось к 4%.

"Участники отметили, что в следующем году влияние разовых проинфляционных факторов может быть больше, чем оценивалось ранее. Это связано с уточнением параметров индексаций - дополнительной индексацией цен на услуги ЖКХ в январе, корректировкой отдельных параметров увеличения акцизов, других сборов, регулируемых тарифов и цен. Окончательное влияние этих факторов на цены будет зависеть от реакции инфляционных ожиданий и возможности компаний переложить возросшие издержки на конечного потребителя. Масштаб такого переноса может быть выше в случае устойчивого роста инфляционных ожиданий и сохранения перегрева спроса", - подчеркивает ЦБ.