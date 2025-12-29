Поиск

СД Банка России обсудил снижение темпов недельной инфляции в декабре

Значительный вклад в замедление инфляции пришелся на волатильные компоненты, решили в ЦБ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Оперативные данные по инфляции в России по-прежнему говорят о значительном вкладе в замедление роста цен волатильных компонентов, говорится в резюме декабрьского заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке.

Участники заседания обсудили низкие недельные данные по инфляции в декабре.

"Также высказывалось мнение, что более низкая инфляция в начале декабря может быть связана с тем, что продавцы предпочитали не повышать цены или даже временно снижали их, стремясь сократить складские запасы перед повышением НДС. Масштаб влияния этого фактора оценить сложно, но если он значим, то в начале 2026 года он может оказать обратное (повышательное) давление на цены", - подчеркивает ЦБ.

Участники дискуссии согласились, что в любом случае при принятии решения опираться на недельные данные не стоит, так как выборка товаров и услуг для еженедельного наблюдения за ценами существенно меньше, чем для месячного, поэтому оценки на их основе часто оказываются смещенными.

Годовая инфляция по итогам 2025 года с учетом фактической динамики цен в четвертом квартале сложится ниже 6%, то есть ниже октябрьского прогноза ЦБ (6,5-7%).

Банк России отмечает, что в последние месяцы текущие темпы роста цен отличались высокой волатильностью. Показатели устойчивой инфляции в октябре выросли, оставаясь в диапазоне 4-6%, а в ноябре приблизились к 4%. "Почти все участники согласились, что по одному месяцу нельзя сделать вывод о формировании тенденции к дальнейшему снижению инфляционного давления в устойчивой части", - говорится в резюме.

Часть участников дискуссии обратила внимание на то, что темпы роста цен на нерегулируемые (рыночные) услуги находились вблизи верхней границы диапазона 4-6%, что может указывать на сохранение повышенного инфляционного давления. Другие, наоборот, оценили устойчивый рост цен более оптимистично, придав большее значение ноябрьским данным и отмечая, что инфляционное давление в устойчивой части приблизилось к 4%.

"Участники отметили, что в следующем году влияние разовых проинфляционных факторов может быть больше, чем оценивалось ранее. Это связано с уточнением параметров индексаций - дополнительной индексацией цен на услуги ЖКХ в январе, корректировкой отдельных параметров увеличения акцизов, других сборов, регулируемых тарифов и цен. Окончательное влияние этих факторов на цены будет зависеть от реакции инфляционных ожиданий и возможности компаний переложить возросшие издержки на конечного потребителя. Масштаб такого переноса может быть выше в случае устойчивого роста инфляционных ожиданий и сохранения перегрева спроса", - подчеркивает ЦБ.

Хроника 07 июня 2024 года – 29 декабря 2025 года Инфляция в России
НДС Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Транспортная субсидия для экспортеров ННЭ в 2026 году не превысит 11% от стоимости товара

Банк России фиксирует ускорение роста экономики в IV квартале с учетом сезонности

Клиенты ВТБ жалуются на сбои при оплате картами банка

Brent подорожала до $61,82 за баррель

Число корпоративных банкротств в США в 2025 году достигло рекорда за 15 лет

 Число корпоративных банкротств в США в 2025 году достигло рекорда за 15 лет

Индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов впервые с сентября

Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля

 Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля

Росстат отметил сокращение объема каршеринговых услуг в ноябре на 10,3%

Аксаков рассчитывает на появление исламского банка в РФ в 2026 году

 Аксаков рассчитывает на появление исламского банка в РФ в 2026 году

ЦБ до конца 2026 года не будет наказывать банки за работу с запрещенными в России сайтами
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8013 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });