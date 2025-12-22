Поиск

Brent подорожала до $60,95 за баррель

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются утром в понедельник после снижения в течении двух недель подряд.

К 8:15 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,48 (0,79%), до $60,95 за баррель. В прошлую пятницу Brent подорожала на $0,65 (1,1%), до $60,47 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,46 (0,81%), до $56,98 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,58 (1%), до $56,52 за баррель.

За прошлую неделю обе марки подешевели примерно на 1% на сохраняющихся опасениях избытка предложения на нефтяном рынке в следующем году. Неделей ранее падение составило примерно 4%.

На выходных береговая охрана США попыталась перехватить нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, который в настоящее время находится в Карибском море, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

20 декабря береговая охрана перехватила танкер Centuries в международных водах у берегов Венесуэлы, а 10 декабря был захвачен нефтяной танкер Skipper, который находился под санкциями из-за связей с Ираном.

"Рынок начинает осознавать, что администрация (президента США Дональда - ИФ) Трампа придерживается жесткого подхода к торговле венесуэльской нефтью", - отметила Джун Гох из Sparta Commodities.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на восемь и составило 406 единиц, что является минимумом с сентября 2021 года. Число газовых буровых осталось на уровне 127 единиц.

Baker Hughes Brent WTI Иран США Венесуэла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Золото подорожало выше $4380 за унцию и обновило ценовой рекорд

 Золото подорожало выше $4380 за унцию и обновило ценовой рекорд

"Ростех" сообщил о первом испытательном полете Су-57 с новым двигателем

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу уверенным ростом

 Фондовые индексы США завершили торги в пятницу уверенным ростом

Лавров констатировал продолжение снижения торговых барьеров между РФ и странами Африки

Правительство РФ установило квоту в 200 тыс. т на экспорт риса в 2026 году

Набиуллина назвала майнинг одним из допфакторов укрепления курса рубля

Глава ЦБ видит риск, что банки из-за отмены льгот по НДС перенесут траты в тарифы

Шохин назвал избыточным разрыв между ставкой 16% и инфляцией 6%

Банк России выбирал между сохранением и снижением ставки на 50 и 100 б.п.

Минимальная розничная цена на водку с января повысится до 409 рублей за 0,5 л

 Минимальная розничная цена на водку с января повысится до 409 рублей за 0,5 л
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7934 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });