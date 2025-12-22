Brent подорожала до $60,95 за баррель

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются утром в понедельник после снижения в течении двух недель подряд.

К 8:15 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,48 (0,79%), до $60,95 за баррель. В прошлую пятницу Brent подорожала на $0,65 (1,1%), до $60,47 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,46 (0,81%), до $56,98 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,58 (1%), до $56,52 за баррель.

За прошлую неделю обе марки подешевели примерно на 1% на сохраняющихся опасениях избытка предложения на нефтяном рынке в следующем году. Неделей ранее падение составило примерно 4%.

На выходных береговая охрана США попыталась перехватить нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, который в настоящее время находится в Карибском море, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

20 декабря береговая охрана перехватила танкер Centuries в международных водах у берегов Венесуэлы, а 10 декабря был захвачен нефтяной танкер Skipper, который находился под санкциями из-за связей с Ираном.

"Рынок начинает осознавать, что администрация (президента США Дональда - ИФ) Трампа придерживается жесткого подхода к торговле венесуэльской нефтью", - отметила Джун Гох из Sparta Commodities.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на восемь и составило 406 единиц, что является минимумом с сентября 2021 года. Число газовых буровых осталось на уровне 127 единиц.