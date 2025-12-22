Brent подорожала до $61,63 за баррель

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Рост цен на нефть усилился днем в понедельник на фоне опасений относительно стабильности поставок из Венесуэлы.

К 14:16 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,16 (1,92%), до $61,63 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,11 (1,96%), до $57,63 за баррель.

На прошлой неделе обе марки подешевели примерно на 1% на ожиданиях избытка предложения на рынке в следующем году. Неделей ранее падение цен на нефть составило около 4%.

На выходных береговая охрана США попыталась перехватить третий нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, сообщила The New York Times со ссылкой на осведомленные источники. 20 декабря в международных водах у венесуэльских берегов был захвачен танкер Centuries, а 10 декабря - танкер Skipper, который находился под санкциями из-за связей с Ираном.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу, а также объявил о признании нынешних властей Венесуэлы иностранной террористической организацией.

"Рынок начинает осознавать, что администрация Трампа придерживается жесткого подхода к торговле венесуэльской нефтью", - отметила Джун Гох из Sparta Commodities.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на восемь и составило 406 единиц, что является минимумом с сентября 2021 года. Число газовых буровых осталось на уровне 127 единиц.