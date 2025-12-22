Поиск

Итальянский антимонопольный регулятор оштрафовал Apple на 98,6 млн евро

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Итальянское ведомство Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM, антимонопольный регулятор страны) оштрафовало американскую Apple Inc. на 98,6 млн евро за нарушение антимонопольных правил в сфере мобильных приложений.

По мнению регулятора, компания нарушила европейское законодательство при выстраивании отношений со сторонними разработчиками приложений для App Store, где Apple занимает "абсолютно доминирующую позицию".

Apple, по его мнению, воспользовалась таким положением и принудила разработчиков требовать от пользователей специального разрешения на сбор данных в рамках политики App Tracking Transparency (прозрачность отслеживания данных в приложениях).

"Условия политики ATT налагаются в одностороннем порядке и ущемляют интересы партнеров Apple", - говорится в сообщении итальянского регулятора.


