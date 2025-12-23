Brent подорожала до $62,22 за баррель

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно растут днем во вторник, восстановив потери, понесенные ранее в ходе торгов. Участники рынка продолжают оценивать баланс спроса и предложения на мировом рынке на фоне сохраняющихся геополитических рисков.

К 14:20 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (0,24%), до $62,22 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,12 (0,21%), до $58,13 за баррель.

В понедельник Brent подорожала на 2,7%, WTI - на 2,6% на опасениях относительно стабильности венесуэльских поставок.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что Штаты оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры, а также всю нефть, которая в них перевозилась. "Мы будем действовать стратегически. Может быть, продадим. Может, используем для стратегических резервов. В любом случае, мы ее оставляем", - сказал он журналистам.

Ранее Трамп объявил о блокаде подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу.

В субботу береговая охрана США захватила танкер Centuries в международных водах у берегов Венесуэлы, а 10 декабря - танкер Skipper. Также в выходные была сделана попытка перехватить третье связанное с Венесуэлой судно.

Аналитики Barclays отмечают, что даже в случае полного прекращения венесуэльского нефтяного экспорта предложение на рынке в первой половине следующего года будет достаточным. При этом, по их оценкам, избыток предложения на мировом рынке уменьшится до 700 тысяч баррелей в сутки к четвертому кварталу 2026 года и будет продолжать сокращаться, если конфликт затянется.